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Дети из Украины попали в ДТП в Беларуси: есть погибший, 6 пострадавших

Воскресенье, 13 мая 2018, 14:02
Дети из Украины попали в ДТП в Беларуси: есть погибший, 6 пострадавших
УГАИ УВД Бресткого облисполкома

В Каменецком районе Беларуси дети из украинской команды по футболу попали в ДТП. Один ребенок погиб, еще шестеро получили тяжелые травмы.

Об этом сообщает в воскресенье Министерство здравоохранения Беларуси.

Авария произошла 13 мая около 07:00 часов на 54 км автодороги Р-98 "Каменец-Шерешево-Свислочь", вблизи д.Мартынюки.

"По предварительным данным, в аварии пострадали дети из украинской команды по футболу. Один ребенок погиб, еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко взял ситуацию под личный контроль.

 
БЕЛТА

"Лучшие врачи Беларуси и все необходимые материально-технические ресурсы задействованы для оказания помощи пострадавшим в аварии детям", - сказал он.

Сообщается, что из Бреста и Минска в Каменец прибыли бригады медиков.

"Сегодня часть пострадавших детей будет переведена в Брестскую областную больницу", - сообщили в министерстве.

Позже начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии "Украинской правде" подтвердил, что в ДТП в Беларуси погиб один гражданин Украины и шестеро пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

"Группа детей возвращалась из Польши через Беларусь в Сумскую область", - сообщил Кирилич.

По его словам, консул Украины в Бресте утром выехал на место происшествия и посетил пострадавших в больнице. Представитель МИД подтвердил, что двух пострадавших могут транспортировать в Брест.

"Во исполнение поручения президента Украины МИД принимает комплекс мер по оказанию помощи пострадавшим в ДТП в Беларуси украинцам", - сказал Кирилич.

Он подчеркнул, что для оказания помощи пострадавшим привлечены лучшие белорусские медицинские специалисты.

В то же время, как сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Бресткого облисполкома, микроавтобус с детьми столкнулся с погрузчиком.

 
БЕЛТА

"По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля "Рено Мастер" совершил попутное столкновение с погрузчиком Амкодор под управлением местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир 2005 года рождения, гражданин Украины, который находился на переднем пассажирском сидении. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа", - проинформировали в ГАИ.

Катерина Тищенко, УП
Темы: БеларусьДТПфутбол
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