Кличко: у Гостиному дворі може бути музей Києва

Столична влада очікує передачі у власність громади Києва Гостиного двору, який суд повернув у державну власність.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, передає прес-служба міської держадміністрації.

"Боротьба за цю історичну будівлю тривала 7 років. Апеляційний суд на початку березня прийняв справедливе рішення. І ми продовжуємо наполягати на передачі Гостиного двору в комунальну власність" , - сказав міський голова.

Кличко нагадав, що вулиця Сагайдачного і Контрактова площа стали пішохідною зоною і тепер міська влада продовжить втілення плану по реконструкції Контрактової площі та інших ключових об'єктів стародавнього Подолу.

"Ми відкрили оновлену Поштову площу, те ж вчинимо з Контрактовою площею та Гостинним двором. Ми повернемо його в комунальну власність - як Київський велотрек і стадіон "Старт". Сподіваюся, ще один об'єкт - так званий "вертолітний майданчик Януковича" - за сприяння Генпрокуратури, буде передана у власність столичної громади", - зазначив Кличко.

Щодо майбутнього використання Гостиного двору, як зазначив мер столиці, однією з пропозицій є створення в його приміщенні музею міста Києва.

Як відомо, Гостинний двір – торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році.

Постановою Кабінету міністрів №1380 від 15 серпня 2011 року Гостинний двір було виведено з Державного реєстру пам`яток архітектури.

20 вересня 2012 року Київрада передала "Укрреставрації" в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

Керівником "Укрреставрації" є Дмитро Ярич, який працював юристом у дружини Андрія Кравця, наближеного до екс-президента Віктора Януковича. Його ще називали "загоспоспом Януковича".

3 серпня 2012 року Віктор Янукович виключив Гостиний двір з Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.

24 червня 2014 року Київський апеляційний адмінсуд скасував рішення Київради про виділення землі забудовнику Гостиного двору під протиправну реконструкцію будівлі.

4 липня 2014 року Київрада розірвала договір оренди з ПАТ "Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство "Укрреставрація" від 16 жовтня 2012 року.

За рішенням суду земельна ділянка під Гостинним двором була повернута місту, а будівлі в кінці 2014 року був присуджений охоронний статус – пам'ятка архітектури місцевого значення.

24 листопада 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та нечинною постанову Кабміну "Про виключення будівлі Гостинного двору у місті Києві зі списку пам’ятників архітектури, що перебувають під охороною держави".

У вересні 2016 року Господарський суд Києва відмовив фонду Держмайна у поверненні архітектурної пам'ятки Гостиного Двору у державну власність.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року.

Економічна правда