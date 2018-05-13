Кличко: в Гостином дворе может быть музей Киева

Столичные власти ожидает передачи в собственность общины Киева Гостиного двора, который суд вернул в государственную собственность.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба городской госадминистрации.

"Борьба за это историческое здание продолжалась 7 лет. Апелляционный суд в начале марта принял справедливое решение. И мы продолжаем настаивать на передаче Гостиного двора в коммунальную собственность", – сказал городской голова.

Кличко напомнил, что улица Сагайдачного и Контрактовая площадь стали пешеходной зоной и теперь городская власть продолжит воплощение плана по реконструкции Контрактовой площади и других ключевых объектов древнего Подола.

"Мы открыли обновленную Почтовую площадь, то же сделаем с Контрактовой площадью и Гостиным двором. Мы вернем его в коммунальную собственность – как Киевский велотрек и стадион "Старт" – и приведем Гостиный двор в порядок. Надеюсь, еще один объект – так называемая "вертолетная площадка Януковича" - при содействии Генпрокуратуры, будет передана в собственность столичной общины", – отметил Кличко.

Относительно будущего использования Гостиного двора, как отметил мэр столицы, одним из предложений является создание в его помещении музея города Киева.

Как известно, Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году.

Постановлением Кабинета министров №1380 от 15 августа 2011 года Гостиный двор был выведен из Государственного реестра памятников архитектуры.

20 сентября 2012 года Киевсовет передал "Укрреставрации" в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

Руководителем "Укрреставрации" является Дмитрий Ярич, который работал юристом у жены Андрея Кравца, приближенного к экс-президенту Виктору Януковичу. Его называли "завгоспом Януковича".

3 августа 2012 года Виктор Янукович исключил Гостиный двор из Перечня памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации.

24 июня 2014 года Киевский апелляционный админсуд отменил решение Киевсовета о выделении земли застройщику Гостиного двора под противоправную реконструкцию здания.

4 июля 2014 года Киевсовет разорвал договор аренды с ОАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация" от 16 октября 2012 года.

По решению суда земельный участок под Гостиным двором был возвращен городу, а зданию в конце 2014 года присудили охранный статус - памятник архитектуры местного значения.

24 ноября 2015 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и недействительным постановление Кабмина "Об исключении здания Гостиного двора в Киеве из списка памятников архитектуры, находящихся под охраной государства".

В сентябре 2016 года Хозяйственный суд Киева отказал Фонду госимущества в возвращении памятника архитектуры Гостиного Двора в государственную собственность.

Гостиный двор стоит без крыши, окон и штукатурки с зимы 2013 года.

Экономическая правда