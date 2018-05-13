Іран звинуватив США в ігноруванні міжнародних угод

Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що ухваливши рішення про вихід з ядерної угоди з Іраном Сполучені Штати ігнорують міжнародні угоди.

Про це Рухані заявив на спільній прес-конференції з президентом Шрі-Ланки Майтріпалою Сірісеною у Тегерані, пише Anadolu.

"Рішення президента США Дональда Трампа вийти з ядерної угоди з Іраном означає, що Вашингтон зневажає міжнародні угоди, принципи політики, норми дипломатії і моралі", - заявив президент Ірану.

При цьому Рухані додав, що якщо решта 5 країн будуть дотримуватися умов угоди, Іран також буде слідувати угоді, незважаючи на волю США.