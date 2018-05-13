Іран звинуватив США в ігноруванні міжнародних угод

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Неділя, 13 травня 2018, 18:18

Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що ухваливши рішення про вихід з ядерної угоди з Іраном Сполучені Штати ігнорують міжнародні угоди.

Про це Рухані заявив на спільній прес-конференції з президентом Шрі-Ланки Майтріпалою Сірісеною  у Тегерані, пише Anadolu.

"Рішення президента США Дональда Трампа вийти з ядерної угоди з Іраном означає, що Вашингтон зневажає міжнародні угоди, принципи політики, норми дипломатії і моралі", - заявив президент Ірану.

При цьому Рухані додав, що якщо решта 5 країн будуть дотримуватися умов угоди, Іран також буде слідувати угоді, незважаючи на волю США.

Теми: Іран США ядерна зброя
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