Иран обвинил США: игнорируют международные соглашения

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Воскресенье, 13 мая 2018, 18:18

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что приняв решение о выходе из ядерной сделки с Ираном Соединенные Штаты игнорируют международные соглашения.

Об этом Рухани заявил на совместной пресс-конференции с президентом Шри-Ланки Майтрипалой Сирисеной в Тегеране, пишет Anadolu

"Решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном означает, что Вашингтон попирает международные соглашения, принципы политики, нормы дипломатии и морали",- заявил президент Ирана.

При этом Рухани добавил, что если оставшиеся пять стран будут придерживаться условий соглашения, Иран также будет следовать сделке, несмотря на волю США. 

Темы: Иран США ядерное оружие
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