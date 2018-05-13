Иран обвинил США: игнорируют международные соглашения

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что приняв решение о выходе из ядерной сделки с Ираном Соединенные Штаты игнорируют международные соглашения.

Об этом Рухани заявил на совместной пресс-конференции с президентом Шри-Ланки Майтрипалой Сирисеной в Тегеране, пишет Anadolu.

"Решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном означает, что Вашингтон попирает международные соглашения, принципы политики, нормы дипломатии и морали",- заявил президент Ирана.

При этом Рухани добавил, что если оставшиеся пять стран будут придерживаться условий соглашения, Иран также будет следовать сделке, несмотря на волю США.