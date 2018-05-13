Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МВС зможе фіксувати порушників на дорогах сучасними камерами

Неділя, 13 травня 2018, 18:33
МВС зможе фіксувати порушників на дорогах сучасними камерами

Міністерство внутрішніх справ зможе застосовувати на дорогах прилади фото- і відеофіксації нового класу.

Проект відповідної урядової постанови оприлюднено на сайті Мінекономрозвитку для обговорення.

"У зв'язку з розвитком і впровадженням нових технологій з'явився новий клас пристроїв, які призначені для автоматичного контролю за дотриманням правил дорожнього руху, які одночасно складаються з вимірювачів швидкості руху транспортних засобів, а також вимірювачів просторово-часових параметрів місцезнаходження транспортних засобів", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Такі заходи ініційовано МВС і спрямовано на підвищення безпеки дорожнього руху.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада підтримала законопроект, яким запроваджуються високі штрафи за порушення правил паркування і автоматична фіксація порушень.

Більше про це читайте у матеріалі  "Депутати проти стихійних парковок. До чого слід готуватись водіям"

Економічна правда

Теми: автодорогизаконодавствоМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
авто
Прозорі іспити на права водія: МВС розширює пілот ще на 4 області
Попри санкції, росіяни завозять елітні авто через Литву і Білорусь – розслідування
На саміті НАТО Литва виділила Зеленському 15-річне, але безпечне авто
Останні новини
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – пресслужба
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
Усі новини...
Реклама: