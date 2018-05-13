МВС зможе фіксувати порушників на дорогах сучасними камерами

Міністерство внутрішніх справ зможе застосовувати на дорогах прилади фото- і відеофіксації нового класу.

Проект відповідної урядової постанови оприлюднено на сайті Мінекономрозвитку для обговорення.

"У зв'язку з розвитком і впровадженням нових технологій з'явився новий клас пристроїв, які призначені для автоматичного контролю за дотриманням правил дорожнього руху, які одночасно складаються з вимірювачів швидкості руху транспортних засобів, а також вимірювачів просторово-часових параметрів місцезнаходження транспортних засобів", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Такі заходи ініційовано МВС і спрямовано на підвищення безпеки дорожнього руху.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада підтримала законопроект, яким запроваджуються високі штрафи за порушення правил паркування і автоматична фіксація порушень.

Більше про це читайте у матеріалі "Депутати проти стихійних парковок. До чого слід готуватись водіям"

Економічна правда