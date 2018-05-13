МВД сможет фиксировать нарушителей на дорогах современными камерами

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Воскресенье, 13 мая 2018, 18:33

Министерство внутренних дел сможет применять на дорогах приборы фото- и видеофиксации нового класса.

Проект соответствующего правительственного постановления обнародован на сайте Минэкономразвития для обсуждения.

"В связи с развитием и внедрением новых технологий появился новый класс устройств, которые предназначены для автоматического контроля за соблюдением правил дорожного движения, которые одновременно состоят из измерителей скорости движения транспортных средств, а также измерителей пространственно-временных параметров местоположения транспортных средств", - говорится в пояснительной записке к документу.

Такие меры инициированы МВД и направлены на повышение безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала законопроект, которым вводятся высокие штрафы за нарушение правил парковки и автоматическая фиксация нарушений.

Больше об этом читайте в материале "Депутаты против стихийных парковок. К чему следует готовиться водителям"

Экономическая правда

Темы: авто дороги законодательство МВД
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