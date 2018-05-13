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Сина Шуфрича побили невідомі з "органів", погрожували розправою

Неділя, 13 травня 2018, 20:59
Сина Шуфрича побили невідомі з органів, погрожували розправою

В ніч на 13 травня група невідомих осіб побила старшого сина нардепа від "Оппоблоку" Нестора Шуфрича Олександра під час його перебування в одному з ресторанів Києва. 

Про це ввечері у неділю повідомили у прес-службі нардепа у Facebook.

"Нападники представилися працівниками "органiв", до і після інциденту погрожували фізичною розправою i використанням службового становища в разі звернення до МВС", - йдеться у повідомленні.

"На місце злочину прибув патрульний загін Солом'янського району. Затримано чоловіка, попередньо причетного до інциденту та, з його слів, брат головного зачинщика побиття. Потерпілі написали заяви до Солом'янського РУВС", - зазначили у прес-службі. 

Повідомляється, що син нардепа та товариші Олександра внаслідок побиття отримали числені травми голови та тілесні ушкодження.

"На даний момент вони перебувають у стаціонарному відділенні однієї з приватних клінік, де їм надається необхідна медична допомога. Сину Шуфрича накладено шви на обличчя", - йдеться у повідомленні. 

Також прес-служба опублікувала фото одного із затриманих учасників бійки та фотографії побитих. 

УП намагається отримати підтвердження інформації у поліції Києва. 

За словами нардепа, чоловіка затримали правоохоронці на місці події
Повідомляється, що чоловіка затримали правоохоронці на місці події, ще кілька осіб з місця події втекли
 
 
Нестор Шуфрич заявив, що його сина Олександра з товаришами побили невідомі.
сина Нестора Шуфрича Олександра з товаришами побили невідомі.
 

 
Фото з FB прес-служби н.Шуфрича



Українська правда

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Теми: ШуфричполіціяКиївМВС
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