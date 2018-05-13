Сина Шуфрича побили невідомі з "органів", погрожували розправою
В ніч на 13 травня група невідомих осіб побила старшого сина нардепа від "Оппоблоку" Нестора Шуфрича Олександра під час його перебування в одному з ресторанів Києва.
Про це ввечері у неділю повідомив сам Шуфрич на своїй сторінці у Facebook.
"Нападники представилися працівниками "органiв", до і після інциденту погрожували фізичною розправою i використанням службового становища у разі звернення до МВС", - повідомив він.
"На місце злочину прибув патрульний загін Солом'янського району. Затримано чоловіка, попередньо причетного до інциденту та, з його слів, брат головного зачинщика побиття. Потерпілі написали заяви до Солом'янського РУВС", - повідомив Шуфрич.
За словами нардепа, його син та товариші Олександра внаслідок побиття отримали числені травми голови та тілесні ушкодження.
"На даний момент вони перебувають у стаціонарному відділенні однієї з приватних клінік, де їм надається необхідна медична допомога. Сину Шуфрича накладено шви на обличчя", - йдеться у повідомленні.
Також Шуфрич опублікував фото одного із затриманих учасників бійки та фотографії побитих.
УП намагається отримати підтвердження інформації у поліції Києва.