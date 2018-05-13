Сина Шуфрича побили невідомі з "органів", погрожували розправою

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Неділя, 13 травня 2018, 20:59

В ніч на 13 травня група невідомих осіб побила старшого сина нардепа від "Оппоблоку" Нестора Шуфрича Олександра під час його перебування в одному з ресторанів Києва. 

Про це ввечері у неділю повідомив сам Шуфрич на своїй сторінці у Facebook.

"Нападники представилися працівниками "органiв", до і після інциденту погрожували фізичною розправою i використанням службового становища у разі звернення до МВС", - повідомив він.

"На місце злочину прибув патрульний загін Солом'янського району. Затримано чоловіка, попередньо причетного до інциденту та, з його слів, брат головного зачинщика побиття. Потерпілі написали заяви до Солом'янського РУВС", - повідомив Шуфрич. 

За словами нардепа, його син та товариші Олександра внаслідок побиття отримали числені травми голови та тілесні ушкодження.

"На даний момент вони перебувають у стаціонарному відділенні однієї з приватних клінік, де їм надається необхідна медична допомога. Сину Шуфрича накладено шви на обличчя", - йдеться у повідомленні. 

Також Шуфрич опублікував фото одного із затриманих учасників бійки та фотографії побитих. 

УП намагається отримати підтвердження інформації у поліції Києва. 

За словами нардепа, чоловіка затримали правоохоронці на місці події
За словами нардепа, чоловіка затримали правоохоронці на місці події, ще кілька осіб з місця події втекли
 
 
Нестор Шуфрич заявив, що його сина Олександра з товаришами побили невідомі.
Нестор Шуфрич заявив, що його сина Олександра з товаришами побили невідомі.
 

 
Фото з FB Нестора Шуфрича



Теми: Шуфрич поліція Київ МВС
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