Сина Шуфрича побили невідомі з "органів", погрожували розправою

В ніч на 13 травня група невідомих осіб побила старшого сина нардепа від "Оппоблоку" Нестора Шуфрича Олександра під час його перебування в одному з ресторанів Києва.

Про це ввечері у неділю повідомили у прес-службі нардепа у Facebook.

"Нападники представилися працівниками "органiв", до і після інциденту погрожували фізичною розправою i використанням службового становища в разі звернення до МВС", - йдеться у повідомленні.

"На місце злочину прибув патрульний загін Солом'янського району. Затримано чоловіка, попередньо причетного до інциденту та, з його слів, брат головного зачинщика побиття. Потерпілі написали заяви до Солом'янського РУВС", - зазначили у прес-службі.

Повідомляється, що син нардепа та товариші Олександра внаслідок побиття отримали числені травми голови та тілесні ушкодження.

"На даний момент вони перебувають у стаціонарному відділенні однієї з приватних клінік, де їм надається необхідна медична допомога. Сину Шуфрича накладено шви на обличчя", - йдеться у повідомленні.

Також прес-служба опублікувала фото одного із затриманих учасників бійки та фотографії побитих.

УП намагається отримати підтвердження інформації у поліції Києва.

Повідомляється, що чоловіка затримали правоохоронці на місці події, ще кілька осіб з місця події втекли сина Нестора Шуфрича Олександра з товаришами побили невідомі.

Фото з FB прес-служби н.Шуфрича





