Сына Шуфрича избили неизвестные из "органов", угрожали расправой

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Воскресенье, 13 мая 2018, 20:59

В ночь на 13 мая группа неизвестных лиц избила старшего сына нардепа от "Оппоблока" Нестора Шуфрича Александра во время его пребывания в одном из ресторанов Киева.

Об этом вечером в воскресенье сообщил сам Шуфрич на своей странице в Facebook.

"Нападавшие представились работниками "органов", до и после инцидента угрожали физической расправой i использованием служебного положения в случае обращения в МВД", - сообщил он.

"На место преступления прибыл патрульный отряд Соломенского РУВД. Задержан мужчина, предварительно причастный к инциденту и, по его словам, брат главного зачинщика избиения. Пострадавшие написали заявления в Соломенского РУВД", - сообщил Шуфрич.

По словам нардепа, его сын и товарищи Александра в результате избиения получили многочисленные травмы головы и телесные повреждения.

"На данный момент они находятся в стационарном отделении одной из частных клиник, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Сыну Шуфрича наложены швы на лицо", - говорится в сообщении.

Также Шуфрич опубликовал фото одного из задержанных участников драки и фотографии избитых.

УП пытается получить подтверждение информации в полиции Киева.

За словами нардепа, чоловіка затримали правоохоронці на місці події
По словам нардепа, мужчину задержали правоохранители на месте инцидента, еще несколько человек скрылись 
 
 
 
Нестор Шуфрич заявив, що його сина Олександра з товаришами побили невідомі.
Нестор Шуфрич заявил, что его сына Александра с товарищами избили неизвестные из "органов" 
 
 
Фото з FB Нестора Шуфрича



Темы: Шуфрич полиция Киев МВД
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