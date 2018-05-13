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Сына Шуфрича избили неизвестные из "органов", угрожали расправой

Воскресенье, 13 мая 2018, 20:59
Сына Шуфрича избили неизвестные из органов, угрожали расправой

В ночь на 13 мая группа неизвестных лиц избила старшего сына нардепа от "Оппоблока" Нестора Шуфрича Александра во время его пребывания в одном из ресторанов Киева.

Об этом вечером в воскресенье сообщили в пресс-службе Нестора Шуфрича в Facebook.

"Нападавшие представились работниками "органов", до и после инцидента угрожали физической расправой и использованием служебного положения в случае обращения в МВД", - отмечается в сообщении. 

"На место преступления прибыл патрульный отряд Соломенского РУВД. Задержан мужчина, предварительно причастный к инциденту и, по его словам, брат главного зачинщика избиения. Пострадавшие написали заявления в Соломенского РУВД", - сообщили в пресс-службе политика. 

Отмечается, что сын нардепа и товарищи Александра в результате избиения получили многочисленные травмы головы и телесные повреждения.

"На данный момент они находятся в стационарном отделении одной из частных клиник, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Сыну Шуфрича наложены швы на лицо", - говорится в сообщении.

Также опубликованы  фото одного из задержанных участников драки и фотографии избитых.

УП пытается получить подтверждение информации в полиции Киева.

За словами нардепа, чоловіка затримали правоохоронці на місці події
Мужчину задержали правоохранители на месте инцидента, еще несколько человек скрылись.  
 
 
 
Нестор Шуфрич заявив, що його сина Олександра з товаришами побили невідомі.
сына нардепа Нестора Шуфрича - Александра - и его товарищей избили неизвестные из "органов" 
 
 
все Фото - пресс-служба Н.Шуфрича



Украинская правда

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Темы: ШуфричполицияКиевМВД
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