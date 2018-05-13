"Шахтар" став чемпіоном України водинадцяте

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Неділя, 13 травня 2018, 22:03

13 травня у матчі з "Вересом" донецький "Шахтар" здобув перемогу і став чемпіоном України ще у переостанньому 31-му турі УПЛ. 

Як повідомили в УПЛ, матч "Шахтар" - "Верес", що відбувся у Харкові, завершився з рахунком 1:0.

Матч 32 туру проти "Динамо", що команда зіграє на виїзді, турнірного значення вже не матиме: за підсумком зустрічі з "Вересом" донецький клуб зберіг відрив від "Динамо" у 5 очок.

В УПЛ нагадали, що "Шахтар" здобуває чемпіонський титул другий сезон поспіль достроково. 

"Бронзу" Чемпіонату України розіграють у 32 турі "Зоря" і "Ворскла". 

Поєдинок "Динамо" - "Заря", що пройшов у Запоріжжі,  завершився перемогою киян 1:0, а матч "Маріуполь" - "Ворскла" нічиєю 1:1. 

У 32 турі УПЛ 19 травня відбудуться матчі "Карпати" - "Сталь К", Чорноморець - Зірка К,  Олександрія - Олімпік Д, а 20 травня - "Ворскла" - "Зоря", "Верес" -"Маріуполь" та "Динамо" - Шахтар". 

 

Президент України Петро Порошенко привітав ФК "Шахтар" з чемпіонством та зазначив: "Не маю сумнівів - прийде час і цей славетний футбольний клуб повернеться на свій рідний стадіон в деокупованому Донецьку". 

Теми: футбол Шахтар
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