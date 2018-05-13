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"Шахтар" став чемпіоном України водинадцяте

Неділя, 13 травня 2018, 22:03
Шахтар став чемпіоном України водинадцяте

13 травня у матчі з "Вересом" донецький "Шахтар" здобув перемогу і став чемпіоном України ще у передостанньому 31-му турі УПЛ. 

Матч "Шахтар" - "Верес", що відбувся у Харкові, завершився з рахунком 1:0.  Матч 32 туру проти "Динамо", що команда зіграє на виїзді, турнірного значення вже не матиме: за підсумком зустрічі з "Вересом" донецький клуб зберіг відрив від "Динамо" у 5 очок.

"Бронзу" Чемпіонату України розіграють у 32 турі "Зоря" і "Ворскла". 

"Шахтар" здобуває чемпіонський титул другий сезон поспіль достроково, нагадали в УПЛ. 

Разом  з тим поєдинок "Динамо" - "Заря", що пройшов 13 травня у Запоріжжі, завершився перемогою киян 1:0, а матч "Маріуполь" - "Ворскла" нічиєю 1:1. 

У 32 турі УПЛ 19 травня відбудуться матчі "Карпати" - "Сталь К", Чорноморець - Зірка К,  Олександрія - Олімпік Д, а 20 травня - "Ворскла" - "Зоря", "Верес" -"Маріуполь" та "Динамо" - Шахтар". 

 

Президент України Петро Порошенко привітав ФК "Шахтар" з чемпіонством та зазначив: "Не маю сумнівів - прийде час і цей славетний футбольний клуб повернеться на свій рідний стадіон в деокупованому Донецьку". 

"Українська правда" в Threads

Теми: футболШахтар
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