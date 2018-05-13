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"Шахтер" в 11 раз стал чемпионом Украины

Воскресенье, 13 мая 2018, 22:03
Шахтер в 11 раз стал чемпионом Украины

13 мая в матче с "Верес" донецкий "Шахтер" одержал победу и стал чемпионом Украины еще в 31-м туре УПЛ.

Матч "Шахтер" - "Верес", который состоялся в Харькове, завершился со счетом 1:0.

Матч 32 тура, который команда сыграет на выезде, турнирного значения иметь уже не будет: по итогу встречи с "Вересом" донецкий клуб сохранил отрыв от "Динамо" в 5 очков.  

"Бронзу" Чемпионата Украины разыграют в 32 туре "Заря" и "Ворскла".

"Шахтер" получает чемпионский титул второй сезон подряд досрочно, напомнили в УПЛ. 

Вместе с тем поединок "Динамо" - "Заря", который прошел 13 мая в Запорожье, завершился победой киевлян 1:0, а встреча "Мариуполь" - "Ворскла" ничьей 1:1.

В 32 туре УПЛ 19 мая состоятся матчи "Карпаты" - "Сталь К", Черноморец - Звезда К, Александрия - Олимпик Д, а 20 мая - "Ворскла" - "Заря", "Верес" - "Мариуполь" и "Динамо" - Шахтер ".

 

Президент Украины Петр Порошенко поздравил ФК "Шахтер" с чемпионством и отметил: "Не сомневаюсь - придет время и этот славный футбольный клуб вернется на свой родной стадион в деоккупированном Донецке".

Темы: футболШахтер
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