"Шахтер" в 11 раз стал чемпионом Украины
13 мая в матче с "Верес" донецкий "Шахтер" одержал победу и стал чемпионом Украины еще в 31-м туре УПЛ.
Как сообщили в УПЛ, матч "Шахтер" - "Верес", который состоялся в Харькове, завершился со счетом 1: 0.
Матч 32 тура, который команда сыграет на выезде, турнирного значения иметь уже не будет: по итогу встречи с "Вересом" донецкий клуб сохранил отрыв от "Динамо" в 5 очков.
В УПЛ напомнили, что "Шахтер" получает чемпионский титул второй сезон подряд досрочно.
"Бронзу" Чемпионата Украины разыграют в 32 туре "Заря" и "Ворскла".
Вместе с тем поединок "Динамо" - "Заря", который прошел 13 мая в Запорожье завершился победой киевлян 1:0, а встреча "Мариуполь" - "Ворскла" ничьей 1:1.
В 32 туре УПЛ 19 мая состоятся матчи "Карпаты" - "Сталь К", Черноморец - Звезда К, Александрия - Олимпик Д, а 20 мая - "Ворскла" - "Заря", "Верес" - "Мариуполь" и "Динамо" - Шахтер ".
Президент Украины Петр Порошенко поздравил ФК "Шахтер" с чемпионством и отметил: "Не сомневаюсь - придет время и этот славный футбольный клуб вернется на свой родной стадион в деоккупированном Донецке".
Вітаю донецький Шахтар з 11-м чемпіонством, здобутим у напруженій боротьбі.— Петро Порошенко (@poroshenko) May 13, 2018
Не маю сумнівів, що прийде час і цей славетний футбольний клуб повернеться на свій рідний стадіон в деокупованому Донецьку та прославлятиме новими успіхами, в тому числі в Лізі чемпіонів, Україну. pic.twitter.com/6SJf8TIT2D