У Львові чоловік вдарив ножем у живіт патрульну поліцейську

У Львові учасник ДТП наніс працівниці патрульної поліції ножові поранення.

Про це повідомляє поліція Львівщини.

Інцидент стався 13 травня, близько 17.25 на вулиці Стрийській у Львові. Екіпаж патрульної поліції оформляв дорожньо-транспорту пригоду - зіткнення автомобілів "Шкода Октавія" та "Лексус". Під час оформлення ДТП 42-річний водій "Шкоди", мешканець Закарпатської області, намагався втекти з місця події. При цьому чоловік завдав поліцейській ножові поранення.

Напарник пораненої був змушений застосувати табельну вогнепальну зброю. Після того, як чоловік не відреагував на попереджувальний постріл, патрульний поранив нападника у ногу та затримав його.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події.

І поранена співробітниця поліції, і нападник перебувають у лікарні. 28-річній патрульній проводять термінову операцію.

Як уточнює ZAXID.NET, зловмисник завдав поліцейській ножове поранення в живіт, їй необхідне було переливання крові.

Життю нападника нічого не загрожує.

За фактом події поліцією відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.