Во Львове мужчина ударил ножом в живот патрульную полицейскую

Во Львове участник ДТП нанес работнице патрульной полиции ножевые ранения.

Об этом сообщает полиция Львовщины.

Инцидент произошел 13 мая, около 17.25 на улице Стрыйской во Львове. Экипаж патрульной полиции оформлял дорожно-транспортное происшествие - столкновение автомобилей "Шкода Октавия" и "Лексус". Во время оформления ДТП 42-летний водитель "Шкоды", житель Закарпатской области, пытался скрыться с места происшествия. При этом мужчина нанес полицейской ножевые ранения.

Напарник раненой был вынужден применить табельное огнестрельное оружие. После того, как мужчина не отреагировал на предупредительный выстрел, патрульный ранил нападавшего в ногу и задержал его.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Как уточняет ZAXID.NET, злоумышленник нанес полицейский ножевое ранение в живот, ей необходимо было переливание крови.

И раненая сотрудница полиции, и нападавший находятся в больнице. 28-летней патрульной проводят срочную операцию.

Жизни нападавшего ничего не угрожает.

По факту происшествия полицией открыто уголовное производство по ч.1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.