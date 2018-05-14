У центрі Луцька чоловік підпалив себе

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Понеділок, 14 травня 2018, 05:18

У центрі Луцька, на Театральному майдані, чоловік вилив на себе займисту речовину та підпалився.

Про це повідомляє volyn24.com

Подія трапилась близько 21-ої години вечора у неділю, 13 травня.

За словами очевидців, у центрі міста під час концерту до Дня матері чоловік старшого віку почав дебоширити.

Ведуча заходу звернула увагу поліції на хулігана. Коли ж до нього підійшли правоохоронці, чоловік вилив на себе з пляшки легкозаймисту речовину та підпалив запальничкою.


Очевидці гасили вогонь власним одягом. Чоловіка з опіками забрала "швидка".

Теми: Луцьк надзвичайна подія
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