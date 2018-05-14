В центре Луцка мужчина поджег себя

В центре Луцка, на Театральной площади, мужчина вылил на себя горючее вещество и поджег его.

Об этом сообщает volyn24.com

Инцидент произошел около 9-ти вечера в воскресенье, 13 мая.

По словам очевидцев, в центре города во время концерта ко Дню матери человек старшего возраста начал дебоширить.

Ведущая мероприятия обратила внимание полиции на хулигана. Когда к нему подошли правоохранители, мужчина вылил на себя из бутылки легковоспламеняющееся вещество и поджег зажигалкой.

Очевидцы тушили огонь собственной одеждой. Мужчину с ожогами забрала "скорая".