На Донеччині на дітей упала бетонна стіна

У Добропіллі Донецької області впала бетонна стіна біля під‘їзду багатоповерхівки, травмувавши чотирьох дітей.

Про це повідомив начальник Покровського відділу поліції ГУ НП Донецької області Юрій Гречишкін на своїй сторінці у Facebook .

"Сьогодні близько 14:30 у Добропіллі обвалилася бокова стіна намету над під'їздом багатоповерхового будинку. У цей час біля під‘їзду гуляли четверо місцевих дітей. В результаті падіння бетонної конструкції 8-річна дівчинка отримала тяжкі травми та була доставлена до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Наразі медпрацівники борються за життя дитини", - написав він.

Троє інших дітей отримали незначні травми, їхньому життю нічого не загрожує.

Гречишкін зазначив, що за даним фактом буде відкрито кримінальне провадження.