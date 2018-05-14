В Донецкой области на детей упала бетонная стена

В Доброполье Донецкой области упала бетонная стена возле подъезда многоэтажки, травмировав четырех детей.

Об этом сообщил начальник Покровского отдела полиции ГУ ЧП Донецкой области Юрий Гречишкин на своей странице в Facebook.

"Сегодня около 14:30 в Доброполье обвалилась боковая стена навеса над подъездом многоэтажного дома. В это время у подъезда гуляли четверо местных детей. В результате падения бетонной конструкции 8-летняя девочка получила тяжелые травмы и была доставлена ​​в реанимационное отделение местной больницы. Сейчас медработники борются за жизнь ребенка", - написал он.

Трое других детей получили незначительные травмы, их жизни ничего не угрожает.

Гречишкин отметил, что по данному факту будет открыто уголовное производство.