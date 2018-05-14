Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Донецкой области на детей упала бетонная стена

Понедельник, 14 мая 2018, 06:25

В Доброполье Донецкой области упала бетонная стена возле подъезда многоэтажки, травмировав четырех детей.

Об этом сообщил начальник Покровского отдела полиции ГУ ЧП Донецкой области Юрий Гречишкин на своей странице в Facebook.

"Сегодня около 14:30 в Доброполье обвалилась боковая стена навеса над подъездом многоэтажного дома. В это время у подъезда гуляли четверо местных детей. В результате падения бетонной конструкции 8-летняя девочка получила тяжелые травмы и была доставлена ​​в реанимационное отделение местной больницы. Сейчас медработники борются за жизнь ребенка", - написал он.

Трое других детей получили незначительные травмы, их жизни ничего не угрожает.

Гречишкин отметил, что по данному факту будет открыто уголовное производство.

Темы: Донецкая областьдетиполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Донецкая область
Россияне убили еще одного человека в Нескучном
Защитники продвинулись на юг от Бахмута, закрепляются на новых рубежах на Запорожье – Маляр
"Украина хоть знает, что мы воюем? Или уже все, мир настал?". Эпизод из жизни танкистов Адама под Бахмутом
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: