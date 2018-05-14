МЗС перевіряє інформацію про антисемітські вислови консула в Гамбурзі
У Міністерстві закордонних справ відкрили дисциплінарне провадження щодо консула України у Гамбурзі Василя Марущинця через нібито антисемітські висловлювання в соцмережах.
Про це повідомив голова МЗС Павло Клімкін у Twitter, не називаючи імені дипломата.
"Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС", – заявив він.
Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) May 13, 2018
Держсекретар МЗС України починає дисциплінарне провадження. В усіх деталях ґрунтовно розберемося.
"Держсекретар МЗС України починає дисциплінарне провадження. В усіх деталях ґрунтовно розберемося", – додав Клімкін.
Сторінка Василя Марущинця у Facebook – лише для друзів.
Однак 12 травня скандально відомий блогер Анатолій Шарій виклав у відеодобірці скріншоти дописів за різні роки із Fb-сторінки нібито консула. Він зазначив, що Марущинець має дві сторінки, адже його періодично блокують.
У дописах автор пише різко про різні нації, часто вживає слово "жиди" в негативній конотації, висловлюється зверхньо про Голокост тощо.