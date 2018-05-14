МЗС перевіряє інформацію про антисемітські вислови консула в Гамбурзі

Європейська правда"У Міністерстві закордонних справ відкрили дисциплінарне провадження щодо консула України у Гамбурзі Василя Марущинця через нібито антисемітські висловлювання в соцмережах.

Про це повідомив голова МЗС Павло Клімкін у Twitter.

"Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС", – заявив він.

Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС.

Держсекретар МЗС України починає дисциплінарне провадження. В усіх деталях ґрунтовно розберемося. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) May 13, 2018

"Держсекретар МЗС України починає дисциплінарне провадження. В усіх деталях ґрунтовно розберемося", – додав Клімкін.

Провадження відкрито через повідомлення про те, що консул нібито розміщував на своїй сторінці у Facebook публікації антисемітського характеру.

Сторінка консула у Facebook для перегляду повністю доступна тільки його друзям.

"Європейська правда"