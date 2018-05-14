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МЗС перевіряє інформацію про антисемітські вислови консула в Гамбурзі

Понеділок, 14 травня 2018, 08:46
МЗС перевіряє інформацію про антисемітські вислови консула в Гамбурзі

У Міністерстві закордонних справ відкрили дисциплінарне провадження щодо консула України у Гамбурзі Василя Марущинця через нібито антисемітські висловлювання в соцмережах.

Про це повідомив голова МЗС Павло Клімкін у Twitter, не називаючи імені дипломата.

"Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС", – заявив він.

"Держсекретар МЗС України починає дисциплінарне провадження. В усіх деталях ґрунтовно розберемося", – додав Клімкін.

Сторінка Василя Марущинця у Facebook – лише для друзів.

Однак 12 травня скандально відомий блогер Анатолій Шарій виклав у відеодобірці скріншоти дописів за різні роки із Fb-сторінки нібито консула. Він зазначив, що Марущинець має дві сторінки, адже його періодично блокують.

У дописах автор пише різко про різні нації, часто вживає слово "жиди" в негативній конотації,  висловлюється зверхньо про Голокост тощо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

УП, доповнено

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Теми: МЗСдипломатичні відносинискандалНімеччинаєвреї
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