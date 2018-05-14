МИД проверяет информацию об антисемитских высказывания консула в Гамбурге

В Министерстве иностранных дел открыли дисциплинарное производство в отношении консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца за якобы антисемитские высказывания в соцсетях.

Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин в Twitter, не называя имени дипломата.



"Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД", – заявил он.



Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС.

Держсекретар МЗС України починає дисциплінарне провадження. В усіх деталях ґрунтовно розберемося. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) May 13, 2018

"Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберемся", – добавил Климкин.

Страница Василия Марущинца в Facebook – только для друзей.



Однако 12 мая скандально известный блогер Анатолий Шарий выложил в видеоподборке скриншоты сообщений за разные годы с Fb-страницы якобы консула. Он отметил, что у Марущинца две страницы, так как его периодически блокируют.



В постах автор пишет резко о разных нациях, часто употребляет слово "жиды" в негативной коннотации, высказывается высокомерно о Холокосте и т.д.