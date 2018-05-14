МИД проверяет информацию об антисемитских высказывания консула в Гамбурге

ЕвропВ Министерстве иностранных дел открыли дисциплинарное производство в отношении консула Украины в Гамбурге Василия Марущинця за якобы антисемитские высказывания в соцсетях.

Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин в Twitter.



"Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД", – заявил он.



Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС.

Держсекретар МЗС України починає дисциплінарне провадження. В усіх деталях ґрунтовно розберемося. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) May 13, 2018

"Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберемся", – добавил Климкин.

Производство открыто из-за сообщения о том, что консул якобы размещал на своей странице в Facebook публикации антисемитского характера.

Страница консула на Facebook полностью доступна для просмотра только его друзьям.

"Европейская правда"