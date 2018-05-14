МИД проверяет информацию об антисемитских высказывания консула в Гамбурге

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Понедельник, 14 мая 2018, 08:46

ЕвропВ Министерстве иностранных дел открыли дисциплинарное производство в отношении консула Украины в Гамбурге Василия Марущинця за якобы антисемитские высказывания в соцсетях.

Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин в Twitter.

"Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД", – заявил он.

"Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберемся", – добавил Климкин.

Производство открыто из-за сообщения о том, что консул якобы размещал на своей странице в Facebook публикации антисемитского характера.

Страница консула на Facebook полностью доступна для просмотра только его друзьям.

"Европейская правда"

Темы: МИД дипломатические отношения
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