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МИД проверяет информацию об антисемитских высказывания консула в Гамбурге

Понедельник, 14 мая 2018, 08:46
МИД проверяет информацию об антисемитских высказывания консула в Гамбурге

В Министерстве иностранных дел открыли дисциплинарное производство в отношении консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца за якобы антисемитские высказывания в соцсетях.

Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин в Twitter, не называя имени дипломата.

"Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД", – заявил он.

"Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберемся", – добавил Климкин.

Страница Василия Марущинца в Facebook – только для друзей.

Однако 12 мая скандально известный блогер Анатолий Шарий выложил в видеоподборке скриншоты сообщений за разные годы с Fb-страницы якобы консула. Он отметил, что у Марущинца две страницы, так как его периодически блокируют.

В постах автор пишет резко о разных нациях, часто употребляет слово "жиды" в негативной коннотации, высказывается высокомерно о Холокосте и т.д.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Темы: МИДдипломатические отношенияскандалГерманияевреи
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