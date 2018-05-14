Хрещатик до кінця травня перекриють для авто

На головній вулиці столиці – Хрещатику – до 30 травня буде перекритий рух транспорту у зв’язку з облаштуванням фан-містечка для вболівальників Ліги Чемпіонів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ у Twiter.

Рух перекриють на відрізку від вулиці Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності.

Зазначається, що на Хрещатику змінили дорожні знаки, а на перехресті Хрещатик-Богдана Хмельницького дозволено розворот.