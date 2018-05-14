Хрещатик до кінця травня перекриють для авто

1359 переглядів
Понеділок, 14 травня 2018, 09:47

На головній вулиці столиці – Хрещатику – до 30 травня буде перекритий рух транспорту у зв’язку з облаштуванням фан-містечка для вболівальників Ліги Чемпіонів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ у Twiter.

Рух перекриють на відрізку від вулиці Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності.

Зазначається, що на Хрещатику змінили дорожні знаки, а на перехресті Хрещатик-Богдана Хмельницького дозволено розворот.

Українська правда
Теми: Київ транспорт футбол
powered by lun.ua
По темі
Помер суддя Бобровник 13 травня 2018, 22:29
Сина Шуфрича побили невідомі з "органів", погрожували розправою 13 травня 2018, 20:59
Викрадач: "спокусився" на мотоцикл Найєма, бо водій залишив у ньому ключі 13 травня 2018, 20:11
Усі новини
Головні новини
ООС: Бої тривають на всіх напрямках, 2 бійців ЗСУ поранено
На Донеччині на дітей упала бетонна стіна
У центрі Луцька чоловік підпалив себе
У Львові чоловік вдарив ножем у живіт патрульну поліцейську
Усі новини
київ

На Лісовому масиві запрацював кінотеатр під відкритим небом

Фото

11 веселих коміксів про проблеми дівчат