Хрещатик до кінця травня перекриють для авто
Понеділок, 14 травня 2018, 09:47
На головній вулиці столиці – Хрещатику – до 30 травня буде перекритий рух транспорту у зв’язку з облаштуванням фан-містечка для вболівальників Ліги Чемпіонів.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ у Twiter.
Рух перекриють на відрізку від вулиці Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності.
До 30 травня перекрито рух для автомобілів вул. Хрещатик від вул. Богдана Хмельницького до Майдана Незалежності.— МВС України (@MVS_UA) May 14, 2018
Тут буде зведено фан-містечко для вболівальників до Ліги Чемпіонів.
Змінено дорожні знаки, на перехресті Хрещатик-Богдана Хмельницького дозволено розворот⚽ pic.twitter.com/Fwq2m66qlC
Зазначається, що на Хрещатику змінили дорожні знаки, а на перехресті Хрещатик-Богдана Хмельницького дозволено розворот.
Українська правда