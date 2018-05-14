Хрещатик до кінця травня перекриють для авто

На головній вулиці столиці – Хрещатику – до 30 травня буде перекритий рух транспорту у зв’язку з облаштуванням фан-містечка для вболівальників Ліги Чемпіонів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ у Twiter.

Рух перекриють на відрізку від вулиці Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності.

До 30 травня перекрито рух для автомобілів вул. Хрещатик від вул. Богдана Хмельницького до Майдана Незалежності.

Тут буде зведено фан-містечко для вболівальників до Ліги Чемпіонів.

Змінено дорожні знаки, на перехресті Хрещатик-Богдана Хмельницького дозволено розворот⚽ pic.twitter.com/Fwq2m66qlC — МВС України (@MVS_UA) May 14, 2018

Зазначається, що на Хрещатику змінили дорожні знаки, а на перехресті Хрещатик-Богдана Хмельницького дозволено розворот.