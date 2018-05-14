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Крещатик до конца мая перекроют для машин

Понедельник, 14 мая 2018, 09:47

На главной улице столицы – Крещатике – до 30 мая будет перекрыто движение транспорта в связи с обустройством фан-городка для болельщиков Лиги Чемпионов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Twiter.

Движение перекроют на отрезке от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости.

Отмечается, что на Крещатике изменили дорожные знаки, а на перекрестке Крещатик – Богдана Хмельницкого разрешено разворот. 

Украинская правда 

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Темы: Киевтранспортфутбол
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