Крещатик до конца мая перекроют для машин
На главной улице столицы – Крещатике – до 30 мая будет перекрыто движение транспорта в связи с обустройством фан-городка для болельщиков Лиги Чемпионов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Twiter.
Движение перекроют на отрезке от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости.
Отмечается, что на Крещатике изменили дорожные знаки, а на перекрестке Крещатик – Богдана Хмельницкого разрешено разворот.
До 30 травня перекрито рух для автомобілів вул. Хрещатик від вул. Богдана Хмельницького до Майдана Незалежності.— МВС України (@MVS_UA) May 14, 2018
Тут буде зведено фан-містечко для вболівальників до Ліги Чемпіонів.
Змінено дорожні знаки, на перехресті Хрещатик-Богдана Хмельницького дозволено розворот⚽ pic.twitter.com/Fwq2m66qlC