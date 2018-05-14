Крещатик до конца мая перекроют для машин

На главной улице столицы – Крещатике – до 30 мая будет перекрыто движение транспорта в связи с обустройством фан-городка для болельщиков Лиги Чемпионов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Twiter.

Движение перекроют на отрезке от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости.

До 30 травня перекрито рух для автомобілів вул. Хрещатик від вул. Богдана Хмельницького до Майдана Незалежності.

Тут буде зведено фан-містечко для вболівальників до Ліги Чемпіонів.

Змінено дорожні знаки, на перехресті Хрещатик-Богдана Хмельницького дозволено розворот⚽ pic.twitter.com/Fwq2m66qlC — МВС України (@MVS_UA) May 14, 2018

Отмечается, что на Крещатике изменили дорожные знаки, а на перекрестке Крещатик – Богдана Хмельницкого разрешено разворот.