Крещатик до конца мая перекроют для машин

На главной улице столицы – Крещатике – до 30 мая будет перекрыто движение транспорта в связи с обустройством фан-городка для болельщиков Лиги Чемпионов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Twiter.

Движение перекроют на отрезке от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости.

Отмечается, что на Крещатике изменили дорожные знаки, а на перекрестке Крещатик – Богдана Хмельницкого разрешено разворот.