Велика Британія краще за Францію й Німеччину протистоїть "дезі" з РФ

Велика Британія, Литва, Латвія, Естонія та Швеція – європейські країни, які найкраще протистоять впливу дезінформації Росії.

Про це йдеться у дослідженні центру European Values, який базується в Чехії, передає El Pais.

У другій групі країн, яку дослідники називають "Стривожені загрозою російського втручання", розмістилися Франція, Німеччина, Польща, Чехія, Нідерланди, Данія, Румунія, Фінляндія та Іспанія.

"У результаті аналізу, що відбувся після референдуму в Каталонії, було помічено, як боти зіграли свою роль, і я думаю, що саме тому іспанський уряд зрозумів, що йому доведеться приєднатись до зусиль, яких уже певний час докладають у Європі", – пояснила координатор аналітичного центру й одна з авторів звіту Вероніка Віхова.

"Іспанський уряд є частиною узгоджених міжвідомчих зусиль. Існує достатньо глибокий запас для створення установ, які цілком зосереджені на цій проблемі", – зазначила вона.

До країн, які не вжили конкретних заходів для протистояння дезінформації Росії, віднесли Словенію, Бельгію, Ірландію, Болгарію та Хорватію.

При цьому, згідно з дослідженням, низка країн заперечують загрозу російських фейкових новин: Італія, Австрія, Португалія, Угорщина, Люксембург.

Грецію та Кіпр дослідники віднесли до групи "Колаборанти Кремля", інформує "Європейська правда".

26 квітня Європейська комісія запропонувала низку заходів для боротьби з дезінформацією в інтернеті.

Як відомо, Німеччина та Франція беруть участь у переговорах із Росією щодо врегулювання конфлікту на сході України в "нормандському форматі".