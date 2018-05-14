Великобритания лучше Франции и Германии противостоит "дезе" из РФ

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Понедельник, 14 мая 2018, 11:50

Великобритания, Литва, Латвия, Эстония и Швеция – европейские страны, которые лучше всех противостоят воздействию дезинформации России.

Об этом говорится в исследовании центра European Values, базирующийся в Чехии, передает El Pais.

Во вторую группу стран, которую исследователи называют "Встревоженные угрозой российского вмешательства", вошли Франция, Германия, Польша, Чехия, Нидерланды, Дания, Румыния, Финляндия и Испания.

 

"В результате анализа, который состоялся после референдума в Каталонии, было замечено, как боты сыграли свою роль, и я думаю, что именно поэтому испанское правительство поняло, что ему придется присоединиться к усилиям, которые уже некоторое время прилагают в Европе", – объяснила координатор аналитического центра и одна из авторов отчета Вероника Вихова.

"Испанское правительство является частью согласованных межведомственных усилий. Существует достаточно глубокий запас для создания учреждений, сосредоточенных на этой проблеме", – отметила она.

К странам, которые не приняли конкретных мер для противостояния дезинформации России, отнесли Словению, Бельгию, Ирландию, Болгарию и Хорватию.

При этом, согласно исследованию, ряд стран отрицают угрозу российских фейковых новостей: это Италия, Австрия, Португалия, Венгрия, Люксембург.

Грецию и Кипр исследователи отнесли к группе "Коллаборанты Кремля", передает "Европейская правда".

26 апреля Европейская комиссия предложила ряд мер для борьбы с дезинформацией в интернете.

Как известно, Германия и Франция участвуют в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на востоке Украины в "нормандском формате".

Темы: СМИ Росcия Великобритания Германия Франция
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