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Прикордонники не пустили в Україну ще одну російську артистку

Понеділок, 14 травня 2018, 12:05
Прикордонники не пустили в Україну ще одну російську артистку

Українські прикордонники не дозволили в’їзд артистці Світлані Сургановій, яка у травні 2016 року їздила в окупований Крим.

Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян у Facebook.

"Сьогодні вночі в пункті пропуску "Жуляни" прикордонники не пропустили до України ще одну артистку з РФ. І знову причиною відмови стали відвідини окупованого Криму через тимчасово закриті пункти пропуску", - написав він.

Росіянка Світлана Сурганова ("Сурганова и оркестр") прибула в Україну вночі, 14 травня, рейсом з Мінська.

"В ході бесіди з громадянкою встановлено, що у травні 2016 року вона дійсно відвідувала ТОТ АР Крим авіарейсом з Петербурга до Сімферополя та за 2 дні повернулася до Росії", - додав речник ДПСУ.

Відомо, що артистка прилетіла в Україну з приватною метою.

"Прикордонники прийняли рішення про непропуск даної громадянки до України та заборону їй в'їзду терміном на 3 роки", - повідомив Слободян.

Також речник прикордонної служби заявив, що впродовж 2017-18 років прикордонники не пропустили в Україну та заборонили в'їзд 117 артистам і іншим публічним діячам з Росії з причини незаконного в’їзду в окупований Крим.

Раніше у Кабміні заявили, що не мають наміру переглядати "чорний список" артистів з Росії.

За результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології 53 % українців не підтримують заборони окремих російських фільмів та артистів.

Українська правда

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Теми: Прикордонна службаРосіякордон
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