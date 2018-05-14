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Пограничники не пустили в Украину еще одну российскую артистку

Понедельник, 14 мая 2018, 12:05
Пограничники не пустили в Украину еще одну российскую артистку

Украинские пограничники не разрешили въезд российской артистке Светлане Сургановой, которая в мае 2016 года ездила в оккупированный Крым.

Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.

"Сегодня ночью в пункте пропуска "Жуляны" пограничники не пропустили в Украину еще одну артистку с РФ. И снова причиной отказа стало посещение оккупированного Крыма через временно закрытые пункты пропуска", - написал он.

Россиянка Светлана Сурганова ("Сурганова и оркестр") прибыла в Украину в ночь с 13 на 14 мая, рейсом из Минска.

"В ходе беседы с гражданкой установлено, что в мае 2016 года она действительно посещала ВОТ АР Крым авиарейсом из Петербурга в Симферополь и за 2 дня вернулась в Россию", - добавил представитель ГПСУ.

Известно, что артистка прилетела в Украину с частной целью.

"Пограничники приняли решение о непропуске данной гражданки в Украину и запрет ей въезда сроком на 3 года", - сообщил Слободян.

Также представитель пограничной службы заявил, что в течение 2017-18 годов пограничники не пропустили в Украину и запретили въезд 117 артистам и другим публичным деятелям из России по причине незаконного въезда в оккупированный Крым.

Ранее в Кабмине заявили, что не намерены пересматривать "черный список" артистов из России.

По результатам исследования Киевского международного института социологии 53% украинцев не поддерживают запрета отдельных российских фильмов и артистов.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаРосcияграница
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