Президент Петро Порошенко привітав запровадження санкцій проти п’яти осіб, причетних до незаконного проведення виборів президента Росії в анексованому Криму.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці президента.

"Вітаю офіційне рішення Ради ЄС про запровадження санкцій проти п’яти осіб, відповідальних за незаконне проведення виборів президента РФ в тимчасово окупованому Криму та Севастополі", – заявив Порошенко.

Він переконаний, що "покарання за будь-які незаконні дії проти суверенітету та територіальної цілісності України є неминучим".

"Мої зустрічі в Аахені з лідерами ЄС, Франції, Німеччини чітко підтвердили, що тема деокупації та відновлення суверенітету України над Кримом є одним з нагальних пріоритетів європейського порядку денного", – додав голова держави.

У березні міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомляв, що Україна працює над санкційним списком організаторів виборів президента Росії в окупованому Криму. Йшлося про персональні санкції.

18 березня Росія привела вибори президента, в тому числі на території анексованого нею Криму. Президентом РФ залишився Володимир Путін.