Президент Петро Порошенко привітав запровадження санкцій проти п’яти осіб, причетних до незаконного проведення виборів президента Росії в анексованому Криму.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці президента.

"Вітаю офіційне рішення Ради ЄС про запровадження санкцій проти п’яти осіб, відповідальних за незаконне проведення виборів президента РФ в тимчасово окупованому Криму та Севастополі", – заявив Порошенко.

Він переконаний, що "покарання за будь-які незаконні дії проти суверенітету та територіальної цілісності України є неминучим".

"Мої зустрічі в Аахені з лідерами ЄС, Франції, Німеччини чітко підтвердили, що тема деокупації та відновлення суверенітету України над Кримом є одним з нагальних пріоритетів європейського порядку денного", – додав голова держави.

Як повідомляє DW, 14 травня Рада ЄС внесла до санкційного списку заступницю голови виборчої комісії Криму Інну Гузєєву, секретарку цієї комісії Наталію Безрученко, голову виборчої комісії Севастополя Олександра Пєтухова, його заступника Мирослава Погорєлова та секретарку комісії Анастасію Капранову.

Їхні активи буде заморожено, а також їм буде заборонено в'їжджати до Євросоюзу.

Загалом у санкційному списку тих, хто підриває територіальну цілісність та суверенітет України, уже перебувають 155 фізичних осіб.

Київ передав Брюсселю список зі 140 осіб, причетних до організації голосування та порушень прав людини у Криму.

18 березня Росія привела вибори президента, в тому числі на території анексованого нею Криму. Президентом РФ залишився Володимир Путін.

А 18-19 квітня парламентський комітет асоціації Україна – ЄС у своїй заяві підтримав запровадження додаткових санкцій щодо РФ.

Євросоюз, як і Україна, не визнав проведення голосування за президента РФ на території анексованого Криму.