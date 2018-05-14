Президент Петр Порошенко приветствует введение санкций против пяти человек, причастных к незаконному проведению выборов президента России в аннексированном Крыму.



Об этом сообщается на Facebook-странице президента.



"Приветствую официальное решение Совета ЕС о введении санкций против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму и Севастополе", – заявил Порошенко.



Он убежден, что "наказание за любые незаконные действия против суверенитета и территориальной целостности Украины неизбежно".



"Мои встречи в Аахене с лидерами ЕС, Франции, Германии четко подтвердили, что тема деоккупации и восстановления суверенитета Украины над Крымом является одним из насущных приоритетов европейской повестки дня", – добавил глава государства.

Как сообщает DW, 14 мая Совет ЕС внес в санкционный список заместителя главы избирательной комиссии Крыма Инну Гузееву, секретаря этой комиссии Наталью Безрученко, главу избирательной комиссии Севастополя Александра Петухова, его заместителя Мирослава Погорелова и секретаря комиссии Анастасию Капранову.

Их активы будут заморожены, а также им будет запрещен въезд в Евросоюз.

Всего в санкционном списке тех, кто подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины, уже находятся 155 физических лиц.

Киев передал Брюсселю список из 140 человек, причастных к организации голосования и нарушений прав человека в Крыму.

18 марта Россия привела выборы президента, в том числе на территории аннексированного ею Крыма. Президентом РФ остался Владимир Путин.

А 18-19 апреля парламентский комитет ассоциации Украина – ЕС в своем заявлении поддержал введение дополнительных санкций в отношении РФ.

Евросоюз, как и Украина, не признал проведения голосования за президента РФ на территории аннексированного Крыма.