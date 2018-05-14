Порошенко: За выборы Путина в Крыму Совет ЕС ввел санкции для 5 человек

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Понедельник, 14 мая 2018, 12:39

Президент Петр Порошенко приветствует введение санкций против пяти человек, причастных к незаконному проведению выборов президента России в аннексированном Крыму.

Об этом сообщается на Facebook-странице президента.

"Приветствую официальное решение Совета ЕС о введении санкций против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму и Севастополе", – заявил Порошенко.

Он убежден, что "наказание за любые незаконные действия против суверенитета и территориальной целостности Украины неизбежно".

"Мои встречи в Аахене с лидерами ЕС, Франции, Германии четко подтвердили, что тема деоккупации и восстановления суверенитета Украины над Крымом является одним из насущных приоритетов европейской повестки дня", – добавил глава государства.

В марте министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщал, что Украина работает над санкционным списком организаторов выборов президента России в оккупированном Крыму. Речь шла о персональных санкциях.

18 марта Россия привела выборы президента, в том числе на территории аннексированного ею Крыма. Президентом РФ остался Владимир Путин.

Темы: санкции Крым виборы Росcия Порошенко
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