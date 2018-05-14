Найближчими днями в Україні потеплішає

У вівторок 15 травня прохолодна повітряна маса почне прогріватися і в більшості областей, крім західних, денна температура підвищиться.



Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



У західних, східних і Сумській областях короткочасні дощі, вдень з грозами, при грозах подекуди шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями сильний дощ; на решті території – без істотних опадів. Вітер південно-східний, південно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 6-11° тепла, вдень 20-25°, у прикарпатських областях 15-20°.



У Києві – без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 22-24°.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 15 травня найвища температура вдень була 30,2 в 1925р., найнижча вночі -0,1 у 1927р.



На 16 травня в західних областях України синоптики обіцяють дощі, грози, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі; в східних, Житомирській, Вінницькій, Київській областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м / с.



У Києві - вночі без опадів, у другій половині дня місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.



14 травня о 9 годин температура води в Чорному і Азовському морях була 15-20°, в Дніпрі біля Києва 18°.