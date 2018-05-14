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В ближайшие дни в Украине потеплеет

Понедельник, 14 мая 2018, 12:54

Во вторник 15 мая прохладная воздушная масса начнет прогреваться и в большинстве областей, кроме западных, дневная температура повысится.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

В западных, восточных и Сумской областях кратковременные дожди, днем с грозами, при грозах кое-где шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье днем местами сильный дождь; на остальной территории – без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11° тепла, днем 20-25°, в прикарпатских областях 15-20°.

В Киеве – без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 мая самая высокая температура днем была 30,2 в 1925г., самая низкая ночью -0,1 в 1927г.

На 16 мая в западных областях Украины синоптики обещают дожди, грозы, в Карпатах и Закарпатье сильные дожди; в восточных, Житомирской, Винницкой, Киевской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве – ночью без осадков, во второй половине дня местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 24-26°.

14 мая в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 15-20°, в Днепре возле Киева 18°.

Темы: погода
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