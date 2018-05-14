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Через відео, де поліцейські знущаються над людиною, порушили справу

Понеділок, 14 травня 2018, 14:03
Через відео, де поліцейські знущаються над людиною, порушили справу

Сумська прокуратура 14 травня розпочала кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівниками поліції.

Про це повідомляє прес-служба управління Національної поліції у Сумській області.

"Підставою для початку слідства послугувало відео, яке нещодавно місцевий житель виклав у мережу Інтернет. Мова йде про двох поліцейських, які "приводили до тями" чоловіка напідпитку", - розповідають правоохоронці.

За їхніми даними, відомості внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями).

У відомстві пообіцяли, що за результатом слідства діям поліцейських буде надана правова оцінка.

Приводом для розслідування стало відео, яке житель Сум зняв 13 травня з вікна своєї квартири.

На запису видно, як двоє патрульних, одна з яких жінка, б'ють нетверезого чоловіка на лавочці. При цьому завдає ударів і віддавлює пальці потерпілого переважно дівчина.

Українська правда
Теми: Сумиполіціяскандал
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