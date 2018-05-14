Из-за видео, где полицейские издеваются над мужчиной, возбудили дело

Сумская прокуратура 14 мая начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками полиции.

Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Сумской области.

"Основанием для начала следствия послужило видео, которое недавно местный житель выложил в Интернет. Речь идет о двух полицейских, которые "приводили в чувство" мужчину в нетрезвом состоянии", - рассказывают правоохранители.

По их данным, сведения внесены в Едрей по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями).

В ведомстве пообещали, что по результатам следствия действиям полицейских будет дана правовая оценка.

Поводом для расследования стало видео, которое житель Сум снял 13 мая из окна своей квартиры.

На записи видно, как двое патрульных, одна из которых женщина, бьют нетрезвого мужчину на лавочке. Примечательно, что наносит удары и отдавливает пальцы потерпевшего преимущественно девушка.