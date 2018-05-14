У Києві на територію складу кинули вибухівку: поранені 6 охоронців

Через спрацювання двох вибухових пристрів, кинутих на територію складу в Голосіївському районі столиці, постраждали 6 охоронців.

Про це повідомляє у Facebook відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що надзвичайна подія сталася по вулиці Новопирогівській.

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"Попередньо встановлено, що невідомі особи підійшли до паркану складів, які знаходились під охороною, після чого кинули на територію два вибухових пристрої. У результаті травми отримали шестеро охоронців", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, потерпілих доставили до лікарні, один з них зараз без свідомості.

Правоохоронці оглянули місце події і вилучили фрагменти вибухового пристрою, які будуть направлені на експертизу.

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