У Києві на територію складу кинули вибухівку: поранені 6 охоронців

Через спрацювання двох вибухових пристрів, кинутих на територію складу в Голосіївському районі столиці, постраждали 6 охоронців.

Про це повідомляє у Facebook відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що надзвичайна подія сталася по вулиці Новопирогівській.

"Попередньо встановлено, що невідомі особи підійшли до паркану складів, які знаходились під охороною, після чого кинули на територію два вибухових пристрої. У результаті травми отримали шестеро охоронців", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, потерпілих доставили до лікарні, один з них зараз без свідомості.

Правоохоронці оглянули місце події і вилучили фрагменти вибухового пристрою, які будуть направлені на експертизу.

Розпочато кримінальне провадження за ст. ст. 15 і 115 Кримінального кодексу (замах на вбивство).