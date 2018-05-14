В Киеве на территорию склада бросили взрывчатку: ранены 6 охранников
Из-за двух взрывных устройств, брошенных на территорию склада в Голосеевском районе столицы, пострадали 6 охранников.
Об этом сообщает в Facebook отдел коммуникации полиции Киева.
Отмечается, что ЧП произошло по улице Новопироговской.
"Предварительно установлено, что неизвестные лица подошли к забору складов, которые находились под охраной, после чего бросили на территорию два взрывных устройства. В результате травмы получили шесть охранников", - говорится в сообщении.
По информации полиции, пострадавших доставили в больницу, один из них сейчас без сознания.
Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли фрагменты взрывного устройства, которые будут направлены на экспертизу.
Начато уголовное производство по ст. ст. 15 и 115 Уголовного кодекса (покушение на убийство).