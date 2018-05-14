В Киеве на территорию склада бросили взрывчатку: ранены 6 охранников

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Понедельник, 14 мая 2018, 15:28

Из-за двух взрывных устройств, брошенных на территорию склада в Голосеевском районе столицы, пострадали 6 охранников.

Об этом сообщает в Facebook отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что ЧП произошло по улице Новопироговской.

"Предварительно установлено, что неизвестные лица подошли к забору складов, которые находились под охраной, после чего бросили на территорию два взрывных устройства. В результате травмы получили шесть охранников", - говорится в сообщении.

По информации полиции, пострадавших доставили в больницу, один из них сейчас без сознания.

Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли фрагменты взрывного устройства, которые будут направлены на экспертизу.

Начато уголовное производство по ст. ст. 15 и 115 Уголовного кодекса (покушение на убийство).

Украинская правда
Темы: Киев чрезвычайное происшествие
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