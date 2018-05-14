Окупанти Євпаторії заявили, що побраталися з французьким містом

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Понеділок, 14 травня 2018, 16:13

Підконтрольна Росії "влада" кримської Євпаторії стверджує, що підписала угоду про побратимські зв'язки з французьким містом Мариньян.

Про це пише "Крим. Реалії" з посиланням на голову російської міськради в Євпаторії Олесеві Харитоненко.

"В Євпаторії відбулася ще одна знакова подія - підписання угоди про встановлення побратимських зв'язків з французьким містом Мариньян", - повідомляє Харитоненко у Facebook 14 травня.

Чиновниця уточнила, що з боку Мариньяна документ підписав мер міста Ерік Лье Діссе.

Російські мас-медіа пишуть у понеділок, що в заході також брали участь віце-мер Мариньяна з питань освіти і виховання дітей раннього віку Веронік Прадель, глава "представництва ДНР у Франції" Юбер Файяр, депутати Держдуми Росії Наталія Поклонська і Руслан Бальбек, а також глава російської адміністрації в Євпаторії Андрій Філонов.

Мариньян (фр. Marignane) - місто на південному сході Франції в регіоні Прованс.

 

Теми: Крим Франція
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