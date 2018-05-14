Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты Евпатории заявили, что побратались с французским городом

Понедельник, 14 мая 2018, 16:13

Подконтрольные России "власти" крымской Евпатории утверждают, что подписали соглашение о побратимских связях с французским городом Мариньян.

Об этом пишет "Крым. Реалии" со ссылкой на председателя российского горсовета в Евпатории Олесю Харитоненко.

"В Евпатории произошло еще одно знаковое событие – подписание соглашения об установлении побратимских связей с французским городом Мариньян", – сообщает Харитоненко в Facebook 14 мая.

Чиновница уточнила, что со стороны Мариньяна документ подписал мэр города Эрик Лье Диссэ.

Российские масс-медиа пишут в понедельник, что в мероприятии также участвовали вице-мэр Мариньяна по вопросам образования и воспитания детей раннего возраста Вероник Прадель, глава "представительства ДНР во Франции" Юбер Файяр, депутаты Госдумы России Наталья Поклонская и Руслан Бальбек, а также глава российской администрации в Евпатории Андрей Филонов.

Мариньян (фр. Marignane) — город на юго-востоке Франции в регионе Прованс.

 

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Крым
Аксенов говорит, якобы возле Керчи сбили крылатую ракету
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: