Оккупанты Евпатории заявили, что побратались с французским городом

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Понедельник, 14 мая 2018, 16:13

Подконтрольные России "власти" крымской Евпатории утверждают, что подписали соглашение о побратимских связях с французским городом Мариньян.

Об этом пишет "Крым. Реалии" со ссылкой на председателя российского горсовета в Евпатории Олесю Харитоненко.

"В Евпатории произошло еще одно знаковое событие – подписание соглашения об установлении побратимских связей с французским городом Мариньян", – сообщает Харитоненко в Facebook 14 мая.

Чиновница уточнила, что со стороны Мариньяна документ подписал мэр города Эрик Лье Диссэ.

Российские масс-медиа пишут в понедельник, что в мероприятии также участвовали вице-мэр Мариньяна по вопросам образования и воспитания детей раннего возраста Вероник Прадель, глава "представительства ДНР во Франции" Юбер Файяр, депутаты Госдумы России Наталья Поклонская и Руслан Бальбек, а также глава российской администрации в Евпатории Андрей Филонов.

Мариньян (фр. Marignane) — город на юго-востоке Франции в регионе Прованс.

 

Темы: Крым Франция
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