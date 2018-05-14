У Міносвіти обурились через практику студентів в окупованому Криму

Міністерство освіти вважає неприпустимою ситуацію з направленням студентів Сумського педагогічного університету на практику до Криму.

Про це журналістам сказала у понеділок міністр освіти та науки Лілія Гриневич, повідомляє "Укрінформ".

"Ми вважаємо, що будь-які санкціоновані навчальними закладами поїздки до окупованого Криму є абсолютно неприпустимими. Оскільки це є територія, окупована РФ, яка є агресором, яка сьогодні веде російсько-українську війну", заявила Гриневич.

"І якщо ми офіційні поїздки чи офіційні делегації направляємо в Крим, то це ніщо інше, як визнання цієї ситуації і сумнів у її незаконності. А вона дійсно незаконна", – додала міністр.

Вона зазначила, що наразі МОН очікує пояснень від ректора вишу.

За словами Гриневич, якщо виш свідомо обрав проведення практичних занять для студентів саме в Криму, хоча міг провести їх і в Карпатах, будуть вжиті відповідні адміністративні заходи.

В офіційному коментарі на сайті МОН також зазначено, що Міністерство освіти і науки України не підтримує проведення будь-якої навчальної діяльності українських студентів на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомлялось, група студентів 1-3 курсів Сумського педагогічного університету ім. Макаренка з 27 квітня по 7 травня проходила практику на окупованому півострові.

До окупованого Крим поїхали майбутні фахівці у туристичній галузі. За словами ректора вишу, на Сумщині немає маршрутів відповідної складності.