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В київському хостелі затримали майже 100 мігрантів

Понеділок, 14 травня 2018, 17:49

В київському хостелі затримали майже 100 мігрантів

Столичні правоохоронці провели спецоперацію по виявленню мігрантів, які незаконно перетнули кордон України.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Facebook.

"Серед 98 осіб, які були затриманні, 32 перебували на території України абсолютно незаконно", - повідомили в поліції.

Більше половини затриманих – мігранти зі Шрі-Ланки.

 

Пояснюють, що на Закарпатті раніше затримали мігрантів зі Шрі-Ланки,  які тривалий час проживали у Києві в одному з хостелів, поблизу ринку "Троєщина", де залишилося проживати ще майже 70 їхніх співвітчизників.

"У приміщенні, яке знаходиться на території автогаражного кооперативу, було виявлено 98 осіб, всі вони – іноземці. Це уродженці: Азербайджану, Бангладеш, Таджикистану, Узбекистану, Росії", - додали правоохоронці.

 

Нелегали потрапили до Києва з Росії в обхід офіційних пунктів пропуску через держкордон.

За такий "переїзд" кожен іноземець сплачував від 3 до 5 тис. дол. своїм землякам, які допомогли їм перетнути кордон.

 

Наразі правоохоронці готують документи для їхньої депортації.

Українська правда

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Теми: кордонКиївУкраїнаміграція
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