В київському хостелі затримали майже 100 мігрантів

Столичні правоохоронці провели спецоперацію по виявленню мігрантів, які незаконно перетнули кордон України.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Facebook.

"Серед 98 осіб, які були затриманні, 32 перебували на території України абсолютно незаконно", - повідомили в поліції.

Більше половини затриманих – мігранти зі Шрі-Ланки.

Пояснюють, що на Закарпатті раніше затримали мігрантів зі Шрі-Ланки, які тривалий час проживали у Києві в одному з хостелів, поблизу ринку "Троєщина", де залишилося проживати ще майже 70 їхніх співвітчизників.

"У приміщенні, яке знаходиться на території автогаражного кооперативу, було виявлено 98 осіб, всі вони – іноземці. Це уродженці: Азербайджану, Бангладеш, Таджикистану, Узбекистану, Росії", - додали правоохоронці.

Нелегали потрапили до Києва з Росії в обхід офіційних пунктів пропуску через держкордон.

За такий "переїзд" кожен іноземець сплачував від 3 до 5 тис. дол. своїм землякам, які допомогли їм перетнути кордон.

Наразі правоохоронці готують документи для їхньої депортації.