В київському хостелі затримали майже 100 мігрантів
В київському хостелі затримали майже 100 мігрантів
Столичні правоохоронці провели спецоперацію по виявленню мігрантів, які незаконно перетнули кордон України.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Facebook.
"Серед 98 осіб, які були затриманні, 32 перебували на території України абсолютно незаконно", - повідомили в поліції.
Більше половини затриманих – мігранти зі Шрі-Ланки.
Пояснюють, що на Закарпатті раніше затримали мігрантів зі Шрі-Ланки, які тривалий час проживали у Києві в одному з хостелів, поблизу ринку "Троєщина", де залишилося проживати ще майже 70 їхніх співвітчизників.
"У приміщенні, яке знаходиться на території автогаражного кооперативу, було виявлено 98 осіб, всі вони – іноземці. Це уродженці: Азербайджану, Бангладеш, Таджикистану, Узбекистану, Росії", - додали правоохоронці.
Нелегали потрапили до Києва з Росії в обхід офіційних пунктів пропуску через держкордон.
За такий "переїзд" кожен іноземець сплачував від 3 до 5 тис. дол. своїм землякам, які допомогли їм перетнути кордон.
Наразі правоохоронці готують документи для їхньої депортації.