В киевском хостеле задержали почти 100 мигрантов

Столичные правоохранители провели спецоперацию по выявлению мигрантов, которые незаконно пересекли границу Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

"Среди 98 человек, которые были задержаны, 32 находились на территории Украины абсолютно незаконно", - сообщили в полиции.

Более половины задержанных - мигранты из Шри-Ланки.

Объясняют, что на Закарпатье ранее задержали мигрантов из Шри-Ланки, которые длительное время проживали в Киеве в одном из хостелов, возле рынка "Троещина", где осталось проживать еще почти 70 их соотечественников.

"В помещении, которое находится на территории автогаражного кооператива, было обнаружено 98 человек, все они - иностранцы. Это уроженцы: Азербайджана, Бангладеш, Таджикистана, Узбекистана, России", - добавили правоохранители.

Нелегалы ​​попали в Киев из России в обход официальных пунктов пропуска через госграницу.

За такой "переезд" каждый иностранец платил от 3 до 5 тыс. долл. своим землякам, которые помогли им пересечь границу.

Сейчас правоохранители готовят документы для их депортации.