В киевском хостеле задержали почти 100 мигрантов

3095 просмотров
Понедельник, 14 мая 2018, 17:49

Столичные правоохранители провели спецоперацию по выявлению мигрантов, которые незаконно пересекли границу Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

"Среди 98 человек, которые были задержаны, 32 находились на территории Украины абсолютно незаконно", - сообщили в полиции.

Более половины задержанных - мигранты из Шри-Ланки.

 

Объясняют, что на Закарпатье ранее задержали мигрантов из Шри-Ланки, которые длительное время проживали в Киеве в одном из хостелов, возле рынка "Троещина", где осталось проживать еще почти 70 их соотечественников.

"В помещении, которое находится на территории автогаражного кооператива, было обнаружено 98 человек, все они - иностранцы. Это уроженцы: Азербайджана, Бангладеш, Таджикистана, Узбекистана, России", - добавили правоохранители.

 

Нелегалы ​​попали в Киев из России в обход официальных пунктов пропуска через госграницу.

За такой "переезд" каждый иностранец платил от 3 до 5 тыс. долл. своим землякам, которые помогли им пересечь границу.

 

Сейчас правоохранители готовят документы для их депортации.

Украинская правда
Темы: граница Киев Украина миграция
powered by lun.ua
По теме
Пограничники не пустили в Украину еще одну российскую артистку 14 мая 2018, 12:05
Российские пограничники заявили, что задержали рыбаков без документов 12 мая 2018, 22:32
Спасатели прекратили поиски двух рыбаков, пропавших в Азовском море 12 мая 2018, 13:52
Все новости
Главные новости
Минкульт Франции показал карту с "российским" Севастополем
В Минобразования возмутились практике студентов в оккупированном Крыму
Протесты из-за посольства США в Иерусалиме: погибли уже 37 палестинцев
В Киеве на территорию склада бросили взрывчатку: ранены 6 охранников
Все новости
в топе

10 фильмов о борьбе женщин за свои права

семья

5 комиксов о материнстве