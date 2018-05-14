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В СБУ розповіли, що попередили викрадення росіянина спецслужбами РФ

Понеділок, 14 травня 2018, 19:52
В СБУ розповіли, що попередили викрадення росіянина спецслужбами РФ
СБУ

Співробітники СБУ попередили спробу російських спецслужб викрасти громадянина РФ, який у 2014 році переїхав в Україну.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Співробітники контррозвідки СБ України у ході багатоетапної операції попередили спробу російських спецслужб викрасти з території нашої країни громадянина РФ, який у 2014 році переїхав в Україну на знак незгоди із агресивною політикою Кремля", - йдеться у повідомленні.

За інформацією силовиків, представники російських спецслужб найняли групу мешканців Харківщини на чолі із колишнім співробітником міліції для переправлення росіянина на територію РФ.

Зазначається, що ця група зловмисників періодично працювала на території РФ.  Раніше її учасники були засуджені за насильницькі злочини в Україні та притягувались до адміністративної відповідальності в Росії.

"Для виконання "брудної" роботи, а саме викрадення росіянина за місцем його мешкання та передачі в обумовленому місці на території Харківської області, ватажок зловмисників за винагороду у розмірі 23 тисячі доларів США найняв представників місцевого криміналітету", - розповідають в СБУ.

Для переправлення росіянина через держкордон України на територію Росії планувалося використання снодійних препаратів. Потім чоловіка повинні були передати представникам спецслужб РФ.

"Правоохоронці затримали всіх учасників злочинної  групи під час розрахунку з безпосередніми викрадачами та спроби вивезення росіянина. У зловмисників вилучені 23 тисячі американських доларів, отримані від спецслужб РФ за виконання злочинного завдання, та засоби зв'язку з російськими кураторами", - зазначають в СБУ.

Здійснюються відповідні заходи в рамках кримінального провадження за ч. 1. ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення затриманим підозри в скоєнні злочину та обрання стосовно них судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

 
 
 
 

Українська правда
Теми: СБУРосія
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