В СБУ рассказали, что предупредили похищение россиянина спецслужбами РФ

Сотрудники СБУ пресекли попытку российских спецслужб похитить гражданина РФ, который в 2014 году переехал в Украину.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Сотрудники контрразведки СБ Украины в ходе многоэтапной операции пресекли попытку российских спецслужб похитить с территории нашей страны гражданина РФ, который в 2014 году переехал в Украину в знак несогласия с агрессивной политикой Кремля", - говорится в сообщении.

По информации силовиков, представители российских спецслужб наняли группу жителей Харьковщины во главе с бывшим сотрудником милиции для переправки россиянина на территорию РФ.

Отмечается, что эта группа злоумышленников периодически работала на территории РФ. Ранее ее участники были осуждены за насильственные преступления в Украине и привлекались к административной ответственности в России.

"Для выполнения "грязной" работы, а именно похищение россиянина по месту его жительства и передачи в условленном месте на территории Харьковской области, главарь злоумышленников за вознаграждение в размере 23 тысяч долларов США нанял представителей местного криминалитета", - рассказывают в СБУ.

Для переправки россиянина через госграницу Украины на территорию России планировалось использование снотворных препаратов. Затем мужчину должны были передать представителям спецслужб РФ.

"Правоохранители задержали всех участников преступной группы при расчете с непосредственными похитителями и попытки вывоза россиянина. У злоумышленников изъяты 23 тысячи американских долларов, полученные от спецслужб РФ за выполнение преступной задачи, и средства связи с российскими кураторами", - отмечают в СБУ.

Осуществляются соответствующие мероприятия в рамках уголовного производства по ч. 1. ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении задержанным подозрения в совершении преступления и избрании в отношении них судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.