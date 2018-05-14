Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В СБУ рассказали, что предупредили похищение россиянина спецслужбами РФ

Понедельник, 14 мая 2018, 19:52
В СБУ рассказали, что предупредили похищение россиянина спецслужбами РФ
СБУ

Сотрудники СБУ пресекли попытку российских спецслужб похитить гражданина РФ, который в 2014 году переехал в Украину.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Сотрудники контрразведки СБ Украины в ходе многоэтапной операции пресекли попытку российских спецслужб похитить с территории нашей страны гражданина РФ, который в 2014 году переехал в Украину в знак несогласия с агрессивной политикой Кремля", - говорится в сообщении.

По информации силовиков, представители российских спецслужб наняли группу жителей Харьковщины во главе с бывшим сотрудником милиции для переправки россиянина на территорию РФ.

Отмечается, что эта группа злоумышленников периодически работала на территории РФ. Ранее ее участники были осуждены за насильственные преступления в Украине и привлекались к административной ответственности в России.

"Для выполнения "грязной" работы, а именно похищение россиянина по месту его жительства и передачи в условленном месте на территории Харьковской области, главарь злоумышленников за вознаграждение в размере 23 тысяч долларов США нанял представителей местного криминалитета", - рассказывают в СБУ.

Для переправки россиянина через госграницу Украины на территорию России планировалось использование снотворных препаратов. Затем мужчину должны были передать представителям спецслужб РФ.

"Правоохранители задержали всех участников преступной группы при расчете с непосредственными похитителями и попытки вывоза россиянина. У злоумышленников изъяты 23 тысячи американских долларов, полученные от спецслужб РФ за выполнение преступной задачи, и средства связи с российскими кураторами", - отмечают в СБУ.

Осуществляются соответствующие мероприятия в рамках уголовного производства по ч. 1. ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении задержанным подозрения в совершении преступления и избрании в отношении них судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

 
 
 
 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
СБУ
Будут судить экс-нардепа-коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР"
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: