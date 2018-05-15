У Криму призначили "суд" у справі Балуха, який голодує понад 55 днів

У підконтрольному РФ Роздольненському райсуді Криму 15 травня заплановане судове засідання по сфабрикованій кримінальній справі проти українського активіста Володимира Балуха, який на знак протесту голодує понад 55 днів.

Про це повідомляє "Кримська правозахисна група" (КПГ) у Facebook.

"Справу розглядає "суддя" Тетяна Пиркало. Початок засідання призначено на 12:00", - зазначили в організації.

"Цю кримінальна справа проти українця (ст.321 ч.2 КК РФ) відкрили в серпні 2017 року, після того, як Балух та його адвокат подали скаргу в поліцію на незаконні дії начальника Роздольненського ІТТ Валерія Ткаченко, який ображав і вдарив українця.

У відповідь Ткаченко подав свою скаргу на українця. За заявою Ткаченко Слідчий комітет РФ 22 серпня 2017 року порушив кримінальну справу проти активіста", - йдеться у повідомленні.

"На попередніх судових засіданнях "прокурор" зачитав обвинувальний висновок, згідно якому 11 серпня 2017 року Балух, перебуваючи в ІТТ, "завдав начальнику цієї установи удар ліктем, а потім - флаконом миючої рідини по лівій руці".

Такими діями українець, на думку слідства, заподіяв начальнику ІТТ "фізичного болю, який не спричинив тілесних ушкоджень і розладів здоров'я", - повідомили в КПГ.

Сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на Балуха, а саме, вдарив, ображав нецензурною лайкою, принижував за національною ознакою.

Підкреслюється, що все це було зафіксовано на відео в ІТТ. Але за заявою Балуха розслідування відносно Ткаченко так і не почали.

"На минулому засіданні, 11 квітня 2018 року, був допитаний начальник ІТТ Валерій Ткаченко, який виступає в якості потерпілого. У своїх свідченнях Ткаченко заперечив, що систематично ображав Балуха за національною або політичною ознакою, а також заперечував образи його батьків", - нагадали у "Кримській правозахисній групі".

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз розповів, що співробітники сімферопольського СІЗО продовжують тиск на Володимира Балуха, передає "Крим.Реалії".

"Стан у нього складний: постійно продовжують проходити обшуки, перевірки. Балух наполегливий у своїх вимогах і голодування не припиняє. Він тримається", – заявив Чийгоз.

Експерт Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін повідомив, що співробітники сімферопольського СІЗО погрожують Балуху розправою.

ФСБ Росії затримала Балуха у грудні 2016 року під приводом того, що на горищі його будинку знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляли, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію: на його подвір’ї майорів прапор України.

Проте "суд" в анексованому Росією Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і присудив йому 3 роки і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

Проти Балуха порушили ще одну справу за заявою начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка про нібито побиття. Сам Балух і його захист заявляли, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня "суд" обрав для Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді тримання під вартою до 19 червня 2018 року.

Балух голодує з 19 березня і відмовляється припиняти голодування