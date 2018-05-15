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В Крыму назначили "суд" по делу Балуха, который голодает более 55 дней

Вторник, 15 мая 2018, 00:12
В Крыму назначили суд по делу Балуха, который голодает более 55 дней

В подконтрольном РФ Раздольненском райсуде Крыму 15 мая запланировано судебное заседание по сфабрикованному уголовному делу против украинского активиста Владимира Балуха, который в знак протеста голодает более 55 дней.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" (КПГ) в Facebook.

"Дело рассматривает "судья" Татьяна Пыркало. Начало заседания назначено на 12:00", - отметили в организации.

"Это уголовное дело против украинца (ст.321 ч.2 УК РФ) открыли в августе 2017 года, после того, как Балух и его адвокат подали жалобу в полицию на незаконные действия начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко, который оскорблял и ударил украинца.

В ответ Ткаченко подал свою жалобу на украинца. По заявлению Ткаченко Следственный комитет РФ 22 августа 2017 года возбудил уголовное дело против активиста", - говорится в сообщении.

"На предыдущих судебных заседаниях "прокурор" зачитал обвинительное заключение, согласно которому 11 августа 2017 года Балух, находясь в ИВС,"нанес начальнику этого учреждения удар локтем, а затем - флаконом моющей жидкости по левой руке".

Такими действиями украинец, по мнению следствия, причинил начальнику ИВС "физическую боль, не повлекшую телесных повреждений и расстройства здоровья", - сообщили в КПГ.

Сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на Балуха, а именно, ударил, оскорблял нецензурной бранью, унижал по национальному признаку.

Подчеркивается, что все это было зафиксировано на видео в ИВС. Но по заявлению Балуха расследование в отношении Ткаченко так и не начали.

"На прошлом заседании, 11 апреля 2018 года, был допрошен начальник ИВС Валерий Ткаченко, который выступает в качестве потерпевшего. В своих показаниях Ткаченко отрицал, что систематически оскорблял Балуха по национальному или политическому признаку, а также отрицал оскорбления его родителей", - напомнили в "Крымской правозащитной группе". 

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал, что сотрудники симферопольского СИЗО продолжают давление на Владимира Балуха, передает "Крым.Реалии".

"Состояние у него сложное: постоянно продолжают проводить обыски, проверки. Балух настойчив в своих требованиях и голодание не прекращает. Он держится", - заявил Чийгоз.

Эксперт Крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин сообщил, что сотрудники симферопольского СИЗО угрожают  Балуху расправой.

ФСБ России задержала Балуха в декабря 2016 года под предлогом того, что на чердаке его дома нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляли, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: в его дворе развевался флаг Украины.

Однако "суд" в аннексированном Россией Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (порядка 4,6 тысячи гривен).

Против Балуха возбудили еще одно дело по заявлению начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко о якобы избиении. Сам Балух и его защита заявляли, что это Ткаченко напал на него.

19 марта Раздольненский райсуд избрал для Балуха меру пресечения по этому делу в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года.

Балух голодает с 19 марта и отказывается прекращать голодовку.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымполитзаключенныеРосcиясуд
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