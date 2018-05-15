Сутички у Секторі Газа: кількість загиблих зросла до 55

Кількість загиблих у заворушеннях на адміністративному кордоні Сектору Газа зросла до 55.

Про це повідомляє AFP.

У результаті сутичок поранено понад 2400 палестинців.

За словами представника Палестини в ООН, загинули вісім дітей віком до 16 років.

Палестинський президент Махмуд Аббас звинуватив Ізраїль у "масових вбивствах", а Amnesty International називала насильство "огидним порушенням" прав людини. Human Rights Watch також засудила "кровопролиття".

Раніше повідомлялось про 52 загиблих та понад 2200 поранених.

Всього у протестах на кордоні взяли участь до 40 тисяч людей. Палестинці протестували проти відкриття посольства США у Єрусалимі.

Європейський Союз у зв’язку з ситуацією на адміністративному кордоні Сектора Газа закликав всі сторони до стриманості, щоб не допустити більшу кількість жертв. За ініціативою Кувейту ситуація на кордоні Гази екстрено обговорить Рада безпеки ООН.

Нагадаємо, у Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США, яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесене з Тель-Авіва.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.