Сутички у Секторі Газа: кількість загиблих зросла до 55

384 перегляди
Вівторок, 15 травня 2018, 00:56

Кількість загиблих у заворушеннях на адміністративному кордоні Сектору Газа зросла до 55.

Про це повідомляє AFP.

У результаті сутичок поранено понад 2400 палестинців.

За словами представника Палестини в ООН, загинули вісім дітей віком до 16 років. 

Палестинський президент Махмуд Аббас звинуватив Ізраїль у "масових вбивствах", а Amnesty International називала насильство "огидним порушенням" прав людини. Human Rights Watch також засудила "кровопролиття".

Раніше повідомлялось про 52 загиблих та  понад 2200 поранених.

Всього у протестах на кордоні взяли участь до 40 тисяч людей. Палестинці протестували проти відкриття посольства США у Єрусалимі.

Європейський Союз у зв’язку з ситуацією на адміністративному кордоні Сектора Газа закликав всі сторони до стриманості, щоб не допустити більшу кількість жертв. За ініціативою Кувейту ситуація на кордоні Гази екстрено обговорить Рада безпеки ООН.

Нагадаємо, у Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США,  яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесене з Тель-Авіва.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.

Теми: Ізраїль
powered by lun.ua
По темі
Кількість загиблих в результаті сутичок в Газі зросла до 52 14 травня 2018, 19:33
Протести через посольство США в Єрусалимі: загинули вже 37 палестинців 14 травня 2018, 16:23
Ізраїль 2.0 13 травня 2018, 07:00
Усі новини
Головні новини
Клімкін закликав українців не їхати на ЧС-2018 у Росії
У Криму призначили "суд" у справі Балуха, який голодує понад 55 днів
Facebook призупинив роботу 200 додатків внаслідок скандалу з Cambridge Analytica
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
у топі

10 фільмів про боротьбу жінок за свої права

сім'я

5 коміксів про материнство