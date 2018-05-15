Столкновения в Секторе Газа: количество погибших возросло до 55

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Вторник, 15 мая 2018, 00:56

Количество погибших в беспорядках на административной границе Сектора Газа возросло до 55.

Об этом сообщает AFP.

В результате столкновений ранены более 2400 палестинцев.

По словам представителя Палестины в ООН, погибли восемь детей возрастом 16 лет.

Палестинский президент Махмуд Аббас обвинил Израиль в "массовых убийствах", а Amnesty International называла насилие "отвратительным нарушением" прав человека. Human Rights Watch также осудила "кровопролитие".

Ранее сообщалось о 52 погибших и более 2200 раненых.

Европейский Союз в связи с ситуацией на административной границе Сектора Газа призвал все стороны к сдержанности, чтобы не допустить большее количество жертв. По инициативе Кувейта ситуацию на границе Газы экстренно обсудит Совет безопасности ООН.

Напомним, в Иерусалиме 14 мая официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и позже аннексировал.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

Темы: Израиль
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