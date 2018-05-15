Росія залишає за собою право "адекватно реагувати" на нові санкції ЄС проти осіб, відповідальних за незаконне проведення виборів президента РФ в тимчасово окупованому Криму та Севастополі.

Про це йдеться у заяві офційного представника МЗС РФ Марії Захарової.

"Нові заходи Євросоюзу вкотре демонструють його справжнє ставлення до населення Криму, інтересів і сподівань жителів півострова. Забувши про високі принципи демократії і прав людини, в Брюсселі наполегливо прагнуть "покарати" тих, хто причетний до організації демократичних волевиявлень на півострові.

ЄСівцям, мабуть, не дають спокою істотні позитивні зміни в житті кримчан після 2014 року, особливо на контрасті з ситуацією в Україні, громадяни якої зі зрозумілих причин відчувають себе обдуреними з боку ЄС, які обіцяли їм свого часу швидке "світле майбутнє", – підкреслила Захарова.

"Вважаємо, що і в самому Євросоюзі всім давно очевидна марність антиросійських санкцій, що перетворилися в ритуальні демонстрації внутрішньої ЄСівської "солідарності".

Єдиний їхній практичний результат – накопичення "подразників", що перешкоджають вибудовувати взаємовигідний діалог і співпрацю з Росією в інтересах наших громадян", – додала вона.

14 травня ЄС ввів санкції проти 5 осіб, відповідальних за російські "вибори" в Криму.

До санкційного списку потрапили: заступник голови виборчої комісії Криму Інна Гузєєва та секретар комісії Наталія Безрученко, голова виборчої комісії Севастополя Олександр Пєтухов, його заступник Мирослав Погорєлов та секретар комісії Анастасія Капранова.

Відтепер вказаним особам забороняється в’їзд до країн ЄС, а їхні активи в європейських країнах будуть заморожені.

Голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що нові санкції ЄС – "це сигнал для тих, хто в Криму працює з окупаційною владою".

У санкційному списку фігурують 150 людей та 38 організацій, причетних до незаконної анексії Криму та дестабілізації ситуації на Донбасі.