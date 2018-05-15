МИД РФ отреагировал на новые санкции ЕС против лиц, ответственных за "выборы" в Крыму

Россия оставляет за собой право "адекватно реагировать" на новые санкции ЕС против лиц, ответственных за незаконное проведение выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму и Севастополе.

Об этом говорится в заявлении офцийного представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Новые меры Евросоюза в очередной раз демонстрируют его истинное отношение к населению Крыма, интересам и чаяниям жителей полуострова. Позабыв о высоких принципах демократии и прав человека, в Брюсселе упорно стремятся "наказать" тех, кто причастен к организации демократических волеизъявлений на полуострове.

Есовцам, видимо, не дают покоя существенные положительные изменения в жизни крымчан после 2014 г., особенно на контрасте с ситуацией на Украине, граждане которой по понятным причинам чувствуют себя обманутыми со стороны ЕС, сулившего им в свое время скорое "светлое будущее", - подчеркнула Захарова.

Полагаем, что и в самом Евросоюзе всем давно очевидна тщетность антироссийских санкций, превратившихся в ритуальные демонстрации внутриесовской "солидарности".

Единственный их практический результат - накопление "раздражителей", препятствующих выстраиванию взаимовыгодного диалога и сотрудничества с Россией в интересах наших граждан", - добавила она.

14 мая ЕС ввел санкции против пяти человек, ответственных за российские "выборы" в Крыму.

В санкционный список попали: заместитель председателя избирательной комиссии Крыма Инна Гузеева и секретарь комиссии Наталья Безрученко, председатель избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов, его заместитель Мирослав Погорелов и секретарь комиссии Анастасия Капранова.

Отныне указанным лицам запрещается въезд в страны ЕС, а их активы в европейских странах будут заморожены.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что новые санкции ЕС - "это сигнал для тех, кто в Крыму работает с оккупационными властями".

В санкционном списке фигурируют 150 человек и 38 организаций, причастных к незаконной аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе.