Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД РФ отреагировал на новые санкции ЕС против лиц, ответственных за "выборы" в Крыму

Вторник, 15 мая 2018, 02:30

Россия оставляет за собой право "адекватно реагировать" на новые санкции ЕС против лиц, ответственных за незаконное проведение выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму и Севастополе.

Об этом говорится в заявлении офцийного представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Новые меры Евросоюза в очередной раз демонстрируют его истинное отношение к населению Крыма, интересам и чаяниям жителей полуострова. Позабыв о высоких принципах демократии и прав человека, в Брюсселе упорно стремятся "наказать" тех, кто причастен к организации демократических волеизъявлений на полуострове.

Есовцам, видимо, не дают покоя существенные положительные изменения в жизни крымчан после 2014 г., особенно на контрасте с ситуацией на Украине, граждане которой по понятным причинам чувствуют себя обманутыми со стороны ЕС, сулившего им в свое время скорое "светлое будущее", - подчеркнула Захарова.

Полагаем, что и в самом Евросоюзе всем давно очевидна тщетность антироссийских санкций, превратившихся в ритуальные демонстрации внутриесовской "солидарности".

Единственный их практический результат - накопление "раздражителей", препятствующих выстраиванию взаимовыгодного диалога и сотрудничества с Россией в интересах наших граждан", - добавила она.

14 мая ЕС ввел санкции против пяти человек, ответственных за российские "выборы" в Крыму.

В санкционный список попали: заместитель председателя избирательной комиссии Крыма Инна Гузеева и секретарь комиссии Наталья Безрученко, председатель избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов, его заместитель Мирослав Погорелов и секретарь комиссии Анастасия Капранова.

Отныне указанным лицам запрещается въезд в страны ЕС, а их активы в европейских странах будут заморожены.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что новые санкции ЕС - "это сигнал для тех, кто в Крыму работает с оккупационными властями".

В санкционном списке фигурируют 150 человек и 38 организаций, причастных к незаконной аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияКрымЕСсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Росcия
Враг ночью ударил по Кривому Рогу: повреждено предприятие, есть пострадавший
Власти Белгородской области РФ заявили, что Шебекино попало под артобстрел
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: