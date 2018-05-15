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Першій леді США зробили операцію на нирках

Вівторок, 15 травня 2018, 03:40

Дружину президента США Меланію Трамп прооперували - перша леді пройшла процедуру емболізації для лікування доброякісного новоутворення на нирках.

Про це повідомляє CNN.

Операція проводилася в Національному медичному центрі Волтера Ріда.

Дружина президента пробуде в медичному закладі до кінця тижня.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що операція пройшла успішно.

"Відвідав Першу леді в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда. Процедура пройшла успішно, у неї гарний настрій. Дякуємо всім за теплі слова!", - написав Трамп на своїй сторінці у Twitter.

Теми: ТрампСША
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