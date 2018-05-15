Першій леді США зробили операцію на нирках
Дружину президента США Меланію Трамп прооперували - перша леді пройшла процедуру емболізації для лікування доброякісного новоутворення на нирках.
Про це повідомляє CNN.
Операція проводилася в Національному медичному центрі Волтера Ріда.
Дружина президента пробуде в медичному закладі до кінця тижня.
Президент США Дональд Трамп повідомив, що операція пройшла успішно.
"Відвідав Першу леді в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда. Процедура пройшла успішно, у неї гарний настрій. Дякуємо всім за теплі слова!", - написав Трамп на своїй сторінці у Twitter.
Heading over to Walter Reed Medical Center to see our great First Lady, Melania. Successful procedure, she is in good spirits. Thank you to all of the well-wishers!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2018