Первой леди США сделали операцию на почках

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Вторник, 15 мая 2018, 03:40

Жену президента США Меланию Трамп прооперировали - первая леди прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественного новообразования на почках.

Об этом сообщает CNN.

Операция проводилась в Национальном медицинском центре Уолтера Рида.

Первая леди пробудет в медицинском учреждении до конца недели.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что операция прошла успешно.

"Посетил Первую леди в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Процедура прошла успешно, у нее хорошее настроение. Спасибо всем за теплые слова!", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Темы: Трамп США
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