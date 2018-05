Первой леди США сделали операцию на почках

Жену президента США Меланию Трамп прооперировали - первая леди прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественного новообразования на почках.

Об этом сообщает CNN.

Операция проводилась в Национальном медицинском центре Уолтера Рида.

Первая леди пробудет в медицинском учреждении до конца недели.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что операция прошла успешно.

"Посетил Первую леди в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Процедура прошла успешно, у нее хорошее настроение. Спасибо всем за теплые слова!", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Heading over to Walter Reed Medical Center to see our great First Lady, Melania. Successful procedure, she is in good spirits. Thank you to all of the well-wishers!