Первой леди США сделали операцию на почках
Жену президента США Меланию Трамп прооперировали - первая леди прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественного новообразования на почках.
Об этом сообщает CNN.
Операция проводилась в Национальном медицинском центре Уолтера Рида.
Первая леди пробудет в медицинском учреждении до конца недели.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что операция прошла успешно.
"Посетил Первую леди в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Процедура прошла успешно, у нее хорошее настроение. Спасибо всем за теплые слова!", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Heading over to Walter Reed Medical Center to see our great First Lady, Melania. Successful procedure, she is in good spirits. Thank you to all of the well-wishers!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2018