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Окупанти випробовують у Криму нові підводні безпілотники – ЗМІ

Вівторок, 15 травня 2018, 08:28

На військово-морському полігоні Феодосія в анексованому Росією Криму почали випробування новітнього безпілотного робототехнічного комплексу "Клавесин-2".

Як пише російське видання "Известия", комплекс уже отримав офіційний військовий індекс 2Р52, що означає високу ступінь готовності до прийняття на озброєння.

Надалі полігон Феодосія буде використовуватися для випробувань морських робототехнічних комплексів.

Як розповіли виданню в Головкоматі Військово-морського флоту РФ, у випробуваннях підводного робототехнічного комплексу 2Р52 бере участь спеціальне опитове судно проекту 20360ОС "Віктор Чероков", нещодавно передане Чорноморському флоту РФ.

"Клавесин-2Р" – друге покоління сімейства російських автономних незаселених підводних апаратів. Він більший і масивніший за свого попередника – "Клавесин-1", який за виглядом і габаритами нагадує торпеду. "Клавесин-2" несе більш сучасне і досконале обладнання, ніж перша модель.

Підводний човен завдовжки близько 7 м і діаметром приблизно 1 м із масою близько 4 т може занурюватися на глибину до 6000 м.

Доставляти 2Р52 до місця призначення будуть спеціальні атомні підводні човни.

У заданому районі безпілотник відділяється від носія і приступає до роботи за заздалегідь складеною програмою. Його передбачувана дальність дії – до 50 км. За необхідності оператор може давати підводному роботу нові завдання.

"Клавесин-2" може нести різноманітне обладнання: гідролокатори, електромагнітні датчики, відеокамери, зазначає видання.

"Українська правда" в Threads

Теми: Крим
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