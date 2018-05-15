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Оккупанты испытывают в Крыму новые подводные беспилотники – СМИ

Вторник, 15 мая 2018, 08:28

На военно-морском полигоне Феодосия в аннексированном Россией Крыму начали испытания новейшего беспилотного робототехнического комплекса "Клавесин-2".

Как пишет российское издание "Известия", комплекс уже получил официальный военный индекс 2Р52, что означает высокую степень готовности к принятию на вооружение.

В дальнейшем полигон Феодосия будет использоваться для испытаний морских робототехнических комплексов.

Как рассказали изданию в Главкомате Военно-морского флота РФ, в испытаниях подводного робототехнического комплекса 2Р52 участвует специальное опытовое судно проекта 20360ОС "Виктор Чероков", недавно переданное Черноморскому флоту РФ.

"Клавесин-2Р" – второе поколение семейства российских автономных необитаемых подводных аппаратов. Он крупнее и массивнее своего предшественника — "Клавесина-1", который по виду и габаритам напоминает торпеду. "Клавесин-2" несет более современное и совершенное оборудование, чем первая модель.

Подлодка длиной около 7 м и диаметром примерно 1 м с массой около 4 т может погружаться на глубину до 6000 м.

Доставлять 2Р52 к месту назначения будут специальные атомные подводные лодки.

В заданном районе беспилотник отделяется от носителя и приступает к работе по заранее составленной программе. Его предполагаемая дальность действия – до 50 км. При необходимости оператор может давать подводному роботу новые задания.

"Клавесин-2" может нести разнообразное оборудование: гидролокаторы, электромагнитные датчики, видеокамеры.

Темы: Крым
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